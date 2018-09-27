У Словаччині поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста-розслідувача

Словацька поліція вранці 27 вересня затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціака і його нареченої, повідомляють місцеві ЗМІ. Цю ж інформацію підтвердив юрист, який працює з сім’єю загиблого.

Однак скільки саме осіб затримали і хто вони – наразі невідомо. Поліція лише повідомила, що провела кілька обшуків на півдні країни.

За інформацією видання Aktualne.sk, один із затриманих раніше працював поліцейським у місті Комарно. Цю інформацію офіційно поліція поки що не підтверджує.

Вбивство журналіста стало одним із найгучніших злочинів, скоєних у Словаччині в останні роки. Тіла 27-річного Яна Куціака і його подруги Мартіни Кушнірової поліція виявила ввечері 25 лютого 2018 року в їхньому будинку в місті Велька-Мака, за 65 кілометрів на схід від столиці Словаччини Братислави.

У поліції 1 березня повідомили про затримання сімох людей у справі про розслідування вбивств. Повідомлялося, що серед затриманих є люди з прізвищами та ініціалами осіб, деякі з котрих є схожими з іменами італійських бізнесменів – фігурантів останнього розслідування Куціака. Невдовзі всіх їх відпустили.

Куціак співпрацював із міжнародним Центром із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і вивчав можливі зв’язки словацьких політиків з італійською мафією.

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Об’єктами його розслідування був прем’єр Роберт Фіцо, а також його партнер по бізнесу 42-річний Антоніо Вадала – виходець з Італії і власник мережі сільськогосподарських фірм на сході Словаччини. Вадала якийсь час фігурував у розслідуваннях італійської поліції як можливий посередник у справах наркокартелю.

Вбивство журналіста привело до масових протестів і до відставок прем’єра Фіцо, голови МВС Словаччини й кількох інших чиновників.