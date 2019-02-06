У Словаччині понад 400 журналістів виступили на захист свободи ЗМІ

Словацькі журналісти у відкритому зверненні до владних структур закликали політиків не втручатись в роботу ЗМІ, не диктувати і не впливати на зміст медіа.

«Після вбивства журналіста Яна Куціака і його нареченої Мартіни Кушнірової ми сподівались, що держава шукатиме шляхи, як краще захищати журналістів. Не сталось», – мовиться у зверненні.

«Навпаки, владні політики за підтримки партії ĽSNS (Ľudová strana Naše Slovensko – Народна партія Наша Словаччина, крайньо права політична партія, яку очолює націоналістичний політик Мар’ян Котлеба) вирішують, хіба що, як захистити себе», – зазначають журналісти.

У заяві зазначається, політики мають можливість коментувати матеріали ЗМІ, в яких вони фігурують, але вони часто відкидають цей варіант і не відповідають на будь-які запитання.

«При цьому у політиків є достатньо можливостей висловлюватись щодо тем, в яких вони виступають. Однак цю можливість вони часто відкидають, а окремим ЗМІ на поставлені запитання взагалі не відповідають», – мовиться далі у зверненні.

Протест словацьких журналістів викликав проект нового закону про ЗМІ, який зараз обговорюється в парламенті Словаччини. В разі ухвалення нового закону його окремі статті дадуть можливість політикам «додатково висловлюватись до кожної публікації, в якій буде про них написано, навіть тоді, коли ми будемо писати правду. Своїми поглядами, які можуть не відповідати фактам, вони хочуть потопити газети», – зазначається у зверненні.

Словацькі журналісти закликали політиків новий закон про ЗМІ відхилити. Звернення на захист свободи преси вже підписало понад 400 працівників медіа.

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Тіла 27-річного Яна Куціака і його подруги Мартіни Кушнірової поліція виявила ввечері 25 лютого 2018 року в їхньому будинку в місті Велька-Мача, за 65 кілометрів на схід від Братислави.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у вбивстві. Всім їм висунули обвинувачення.

Куціак співпрацював із міжнародним Центром дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і вивчав можливі зв’язки словацьких політиків із італійською мафією.