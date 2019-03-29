(Друкуємо мовою оригіналу)

Можно ли гарантировать мир, если он зависит от поведения лидера другой страны – Владимира Путина? Предвыборная кампания подходит к концу, и за это время участники президентской гонки щедро рассыпались гарантиями: именно он (или она) вернёт оккупированные территории. На прошлой неделе в студии Радио Донбасс.Реалии побывали представители лидеров гонки. С чем в сухом остатке мы походим ко дню голосования – что из программ стало понятно, а что кандидаты так и не смогли объяснить?

Мы попытались прояснить, как именно будут достигать обещанного кандидаты или что они имеют в виду под таким пунктом своей программы, как «возврат оккупированных территорий». Или же «остановить войну», «сделать мир» – в том или ином виде такой лозунг есть почти у всех кандидатов.

Юлия Тимошенко

Из программы Юлии Тимошенко известно, что она предлагает изменить дипломатическую тактику. Перейти к формату «Будапешт+», в котором будут США, Британия, Китай, Франция, Россия.

Но почему именно такой формат будет эффективнее «нормандского»? Игорь Луценко, депутат от «Батькивщины», объяснил это так: «Она предлагает прозрачный формат: не Порошенко лично звонит Путину, как это происходило в минских переговорах. Преимущество формата, который предлагает Тимошенко, – в том, что он чрезвычайно прозрачен. Наблюдатели – самые крупные мировые игроки. В их присутствии Украина заключает – или нет – договор с Россией. Я, кстати, думаю, что Россия не пойдёт на такой формат, мы там останемся без России, но это, возможно, и к лучшему».

Но почему прозрачнее? Почему именно дипломатия президента Тимошенко будет более успешной и позволит «задавить Россию санкциями» – ответа на этот вопрос ни от команды Тимошенко, ни в её интервью на протяжении кампании не прозвучало.

Юрий Бойко

Этот кандидат не только декларирует, он ещё и поехал в Москву на прошлой неделе, с чем разбирается теперь СБУ. Представитель кандидата, депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко сказал: «Это единственный кандидат, который способен обеспечить мир путём переговоров. Ми не можем общаться с Россией только через посредников, только напрямую мы можем защитить свои интересы».

Какого ответа здесь нет – так это… о чём переговоры? Если команда Юрия Бойко рассматривает Россию как агрессора, непонятно, как же с агрессором можно говорить без посредника. Это как потерпевший и напавший пытаются договориться без суда между собой. А если команда Бойко не рассматривает Россию как агрессора, тогда нет ответа – каков предмет переговоров, о чём они, и зачем восстанавливать территориальную целостность, если её никто не нарушал? Ответов на эти вопросы нет.

Владимир Зеленский

Что удалось понять о плане Зеленского? От него за время кампании звучали довольно противоречивые слова. Сначала было заявление Зеленского в интервью «Украинской правде»: «Прежде всего я хочу, чтобы перестали стрелять». Кто должен перестать стрелять – было совершенно не понятно, поэтому мы задали вопрос представителю кандидата, политтехнологу Дмитрию Разумкову: как поведёт себя Зеленский-главнокомандующий, если российские гибридные силы будут обстреливать украинские позиции? Изменит ли он приказ отвечать, который существует сейчас?

«Точно так же! Зеленский говорил, что самое ценное, что есть у страны, – это жизни наших людей. А армия – это граждане Украины, которые так же должны защищать свою жизнь и здоровье, как и свою территорию. В этом плане ни о каких изменениях речь идти не может», – ответил представитель Зеленского.

Зеленский, как и Тимошенко, хочет формат «Будапешт». Но чем будут отличаться мирные переговоры от тех, которые уже есть? Ответа нет.

Мы также чётко услышали, что пока Владимир Путин – президент России, команда Зеленского не считает возможным вернуть Крым и ОРДЛО.

Пётр Порошенко

Тут также чётко звучит, что ответ на вопрос, как вернуть ОРДЛО и Крым, находится в Кремле. Программу этого кандидата мы и так имеем возможность наблюдать последние 5 лет. Что дальше? Порошенко стоит на том, что нужно вводить миротворцев ООН на границу с Россией и дальше работать в Минском формате. Опорные партнёры – это Германия, Франция и США.

Но почему, по мнению Порошенко, это будет эффективно? Мария Ионова, депутат от «БПП», считает, что при продолжении этой тактики Россия будет дальше слабеть от санкций.

«Сначала вообще мир не очень хотел вмешиваться. Но Порошенко как лидер дипломатического фронта смог всех объединить, и у меня вопрос: кто ещё сможет удержать этот фронт? Сейчас круг сторонников России существенно сузился», – ответила соратница Порошенко.

Получается, что в вопросе деоккупации весь спор идёт об эффективности дипломатии – только это отличается в программах политиков. За громкими фразами «вернуть мир, остановить войну» есть только один дискуссионный вопрос: с какими странами об этом говорить. Потому что остальные факторы – неизменны: армия – должна выполнять свои функции по защите страны, тут ни один кандидат не решается сказать что-то против. Путин – та фигура, у которой в руках прекращение войны, и это тоже не во власти ни одного из кандидатов.

Радио Донбасс.Реалии так и не дождалось в студии представителей Юрия Вилкула, его команда также не ответила на вопросы наших журналистов о мирном плане и о том, почему кандидат не анонсирует свои встречи с избирателями на Донбассе, а проводит их закрыто.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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