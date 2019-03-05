(Друкуємо мовою оригіналу)

«Обещаю мир». Отлично, и как же вы будете это выполнять? Радио Донбасс.Реалии обратилось к пяти кандидатам, которые в своей агитации обещают прекратить войну, с вопросом: каков ваш план достижения этой цели? Ответ мы получили только от одного из них. И он даже не в первой пятёрке.

Война на Донбассе, согласно социологическим опросам, остаётся чуть ли не самой важной проблемой для украинцев – от половины до двух третей населения ставят её на первое место. Кандидаты в президенты, естественно, не могут не предлагать своих решений. И самое популярное предложение – это мир.

Даже действующий президент Пётр Порошенко заговорил о «холодном мире» – таком, который наступит при сильной армии и при условии восстановлении целостности Украины. Альтернативы минским соглашениям политик не предлагает, поскольку именно их называет гарантиями европейской поддержки. Порошенко также выступает за введение на неподконтрольный Киеву Донбасс миротворческой миссии. Оценить действия Порошенко можно, проанализировав последние пять лет украинской истории, а вот что обещают претенденты на эту должность?

«Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек» – так про войну на востоке Украины говорил кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону. Впоследствии в интервью «Украинской правде» Зеленский уже ссылался на минские договоренности как на гарантию безопасности.

Около месяца назад, 7 февраля, Радио Донбасс.Реалии направило пресс-службе кандидата информационный запрос с просьбой рассказать о конкретном плане по достижению мира на Донбассе и о том, что этот кандидат предложит президенту России Владимиру Путину, готов ли с ним договариваться. В пресс-службе уточнили: хватит ли письменного комментария? Однако за месяц так ничего и не прислали.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обещает вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. По мнению кандидата в президенты, отсутствие прогресса на фронте не означает, что Украина должна отказаться от борьбы за аннексированные Россией и неподконтрольные Киеву территории и пойти на компромиссы. В конце октября 2018 года кандидат даже заявила о создании «военного кабинета».

«Провозглашаю начало формирования военного кабинета, состав которого будет опубликован до дня президентских выборов. Страна должна его увидеть», – заявила Тимошенко на одном из форумов. Возглавил кабинет Андрей Сенченко – бывший народный депутат, который возглавлял парламентскую комиссию по расследованию битвы в Иловайске.

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К сожалению, на вопросы Радио Донбасс.Реалии о плане достижения мира, смене вектора дипломатических усилий и предложения Владимиру Путину Юлия Тимошенко не ответила – запрос был направлен в пресс-службу также 7 февраля и остался без ответа. 21 февраля мы продублировали его на официальную и верифицированную фейсбук-страницу кандидата, где спустя полторы недели нам ответили, что с такими вопросами нужно обращаться в пресс-службу или к пресс-секретарю.

Военного пути решения конфликта в Донбассе не существует, а мира можно достичь только через переговоры и компромисс – так считает кандидат в президенты Юрий Бойко. До ноября 2018 года он был одним из лидеров «Оппозиционного блока» – наследника бывшей Партии регионов, – однако в президенты Бойко пошёл от «Оппозиционной платформы – За жизнь». Тогда же, в ноябре 2018 года, в партию вошёл Виктор Медведчук – бывший представитель Украины на переговорах с Россией и ОБСЕ в Минске. Он не отрицает своих дружеских отношений с Владимиром Путиным и неоднократно призывал к прямым переговорам с пророссийскими сепаратистами.

Вопросы Бойко проигнорировал – 7 февраля мы направили их и на электронную почту пресс-службы «Оппозиционного блока», на сайте которого продолжали выходить новости про политика, и пресс-службы «Оппозиционной платформы – За жизнь», а также продублировали сообщение на официальную фейсбук-страницу кандидата. 27 февраля в социальной сети нам передали другой адрес для переписки, однако оттуда нам также не ответили.

Официальным кандидатом в президенты от «Оппозиционного блока – партии мира и развития» стал Александр Вилкул – бывший член Партии регионов, выходец из Кривого Рога. На недавнем съезде партии политик обещал добиться мира за полгода, а стрельбу прекратить через несколько дней после своей победы. Вилкул говорит про компромисс, про новый формат международных переговоров и призывает снять блокаду с неподконтрольного Киеву Донбасса, в том числе восстановить транспортное сообщение и выплату пенсий проживающим на неподконтрольных правительству территориях.

Как Вилкул собирается этого достичь? 7 февраля вопросы были отправлены в пресс-службу партии, а затем и на фейсбук-страницу, однако ответа мы не получили.

Также в начале февраля мы отправили эти вопросы кандидату от партии «Основа» Сергею Таруте – и он стал единственным из нашего списка, кто на них ответил. Его план достижения мира, по словам политика, предусматривает введение международной временной администрации под эгидой ООН, использование миротворческого контингента ООН для контроля – вначале линии разграничения, затем – всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а только потом неподконтрольных Украине участков границы с Россией.

Эта администрация, согласно плану Таруты, будет управлять территорией 2–3 года, в том числе возьмёт под контроль бюджет неподконтрольных ныне Киеву районов и международную помощь, будет контролировать возвращение переселенцев и заниматься отбором представителей неподконтрольной правительству части Донбасса для участия в разработке новой Конституции Украины.

Порядок пропуска украинцев через КПВВ, по мнению Таруты, должны обеспечить вооружённые полицейские силы ООН. Как же он собирается договориться об этом в ООН? Вести переговоры нужно в Вене, считает политик, при участии Украины, России, США, Германии, Франции и ОБСЕ. Именно такой формат Тарута, если станет президентом, обещает предложить любому президенту России.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)