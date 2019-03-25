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Закрытые встречи с избирателями – и в сопровождении лояльных СМИ. Почему кандидаты в президенты Александр Вилкул и Юрий Бойко, популярность которых, в основном, сосредоточена на Донбассе, избегают широких встреч с избирателями региона, все больше отдавая предпочтение закрытым коллективам? Они сообщают о своих встречах с избирателями после того, как эти встречи состоялись. Но ведь кандидат всегда заинтересован в пиаре! Почему они так делают?

Александр Вилкул встретился с мариупольцами. Юрий Бойко посетил детский дом «Антошка» в Краматорске. Вилкул побывал на новоконстантиновском машиностроительном заводе... Такая информация появляется на сайтах кандидатов, как правило, уже после встреч. Но ведь они заинтересованы пиариться – а это значит собирать митинги и созывать всех жалеющих, да и журналистов – побольше.

О встрече Александра Вилкула с жителями Покровска жительница соседнего Горняка Инна Долгушина узнала буквально за несколько часов – по фейсбуку, потому что никто об этой встрече не объявлял, её вообще не афишировали.

Хотели задать кандидату в президенты конкретные вопросы

«Свезли автобусы бюджетников. Я видела автобусы шахты «Покровская», не знаю, за какие коврижки они там присутствовали, но зал был полный. Массово заходили приглашённые люди. Мы немного задержались. Хотели задать кандидату в президенты конкретные вопросы о том, как он собирается решать конфликт на территории Донецкой области, куда он приехал. Но зайти в зал нам помешали», – рассказывает Долгушина.

По её словам, активистов обступили люди в балаклавах и не дали войти внутрь, вытеснив их из фойе. Всё происходящие люди снимали на видео и просили полицию вмешаться, однако к результату это не привело. На встречу с кандидатом они не попали.

Не анонсировали и встречу Александра Вилкула с избирателями в Бахмуте. «Вільне радіо» – радиостанция из Бахмута – была очевидцем: вход на встречу был по пропускам, вокруг мероприятия выставили охрану.

Вот что пишет о встрече в Бахмуте журналист «Вільного радіо» Александр Червоненко.

На входе нас встретили неизвестные, которые требовали приглашение

«Встреча кандидата в президенты Александра Вилкула с избирателями проходила в Народном доме в Бахмуте... На входе нас встретили неизвестные, которые требовали приглашение. Вероятно, это были охранники, хотя и без опознавательных знаков. Позже, мы спросили их, что это вообще за приглашение, и зачем они нужны. «Мы не знаем. Нам не сообщали, откуда эти пропуска. Но без них не каждый может пройти. Это для того, чтобы избежать провокаций, чтобы не было подозрительных людей. Зеленку никто не пронес, чтобы лишных движений здесь не было, понимаешь?» – пояснили журналисту вероятные охранники Александра Вилкула.

Не была анонсирована и встреча кандидата в Северодонецке, зато постфактум на сайте «Оппозиционного блока» ее ярко описывали: «Шквальный ветер, снег с дождем и нулевая температура не помешали людям прийти на встречу с лидером оппозиции Александром Вилкулом».

Но как же люди о встрече узнали? Даже местные журналисты были не в курсе, что кандидат собирает митинг на площади.

Не отстаёт в закрытости своих встреч с избирателями и бывший коллега Вилкула по «Оппозиционному блоку» Юрий Бойко. Страничка политика в соцсетях и официальный сайт тоже не сообщают о предстоящих встречах, а публикуют их уже как свершившийся факт, как, к примеру, встречу Юрия Бойко с коллективом детского дома «Антошка» в Краматорске. Итог встречи был показан во включении на канале Newsone.

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Неужели штабы Бойко и Вилкула не хотят рекламировать своих кандидатов?

По мнению политолога, дончанина Кирила Сазонова, такую тактику агитации кандидаты избрали, чтобы избежать ненужных им вопросов.

Они не очень хотят встречаться с нелояльными журналистами

«Многие кандидаты в президенты опасаются того, что, объявив о встрече с избирателями и приехав на неё, они просто никого там не увидят. Собрать просто так людей тяжело, и они не хотят, чтобы такая картинка попала на телевидение или в интернет. С другой стороны, они не очень хотят встречаться с нелояльными журналистами. Поэтому и предпочитают такой формат, где всё оговорено и будет проходить мягко», – говорит Сазонов и добавляет, что предстоящие президентские выборы и в целом превратились в соревнование максимально комфортных условий: кандидаты избегают дебатов и открытых встреч.

На запрос в обратную форму связи на сайте Александра Вилкула, ответа так и не последовало. Также никто из представителей Вилкула не принял участия в дебатах на Радио Донбасс.Реалии. На протяжении четырех дней ответа мы не получили. Зато ответили из команды Юрия Бойко. Его представитель, народный депутат Юрий Павленко объяснил: встречи проходят в закрытом формате из соображений безопасности.

Каждый использует разные технологии оповещения. Либо через соцсети, либо через поклонников политической силы

«Это связано с тем, что на этих выборах активно используется технология срыва публичной встречи разными радикальными организациями. Что касается оппозиционных кандидатов, то каждый использует разные технологии оповещения. Либо через соцсети, либо через поклонников политической силы», – говорит Павленко.

Количество людей на этих встречах приходится минимизировать, чтобы не подвергать опасности кандидатов и избирателей, пришедших на встречу, говорит представитель Юрия Бойка.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)