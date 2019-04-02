ДБР відкрило справу на прикордонну і авіаслужби через політ Бойка та Медведчука до Москви

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо посадовців Державної прикордонної та Державної авіаційної служб України у зв'язку із польотом кандидата в президенти, одного із засновників «Опозиційної платформи – За життя» Юрія Бойка і лідера руху «Український вибір», члена партії «За життя» Віктора Медведчука до Москви.

«Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві на підставі доручення прокурора Генпрокуратури проводить досудове розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Державної прикордонної служби та Державної авіаційної служби при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України в напрямку Російської Федерації», – повідомили агенству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі ДБР.

Згідно з повідомленням, тривають слідчі дії.

27 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував відкриття кримінального провадження про незаконний, на його думку, перетин кордону через поїздку Юрія Бойка і Віктора Медведчука до Росії.

22 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

У Службі безпеки України обіцяли дати правову оцінку візиту Бойка і Медведчука до Москви.