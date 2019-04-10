У Кремлі не знають про погодження плану Медведчука про «автономний регіон Донбас»

У Кремлі заявили, що не мають інформації про узгодження в Москві плану «зі встановлення миру на Донбасі» проросійського політика Віктора Медведчука, який передбачає створення «автономного регіону Донбас».

«Я ніяк не можу це прокоментувати. Я не володію інформацією, вона нова для мене», – заявив 10 квітня речник російського президента Дмитро Пєсков.

При цьому він відмовився відповідати на запитання, чи зустрічався президент Росії Володимир Путін із Медведчуком найближчим часом.

Проросійський політик Віктор Медведчук, кум Путіна ввечері 9 квітня в ефірі телеканалу «112» заявив, що підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» і сама Росія згодні на його «план зі встановлення миру на Донбасі», який передбачає створення «автономного регіону Донбас».

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Медведчук заявив, що «Донецьк, Луганськ і Москва» висловили принципову згоду з поданим ним раніше планом завершення війни на Донбасі.

Цей план, з яким Медведчук виступив у кінці січня, передбачає вільну економічну зону в окремих районах Донецької і Луганської областей, їхню автономію в складі України і міжнародну допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури Донбасу. Медведчук заявляє, що цю допомогу можуть надати ЄС і Росія.