Порошенко запросив Зеленського на дебати на стадіоні 14.04 о 14:14 – речник штабу

Кандидат у президенти України, чинний голова держави Петро Порошенко запрошує свого опонента на виборах Володимира Зеленського прийти на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня о 14:14, повідомив речник його виборчого штабу Олег Медведєв.

При цьому у штабі Порошенка наголосили, що він буде і на дебатах на «Суспільному» 19 квітня.

«Ми точно знаємо, що буде в графіку кандидата Порошенка 19 квітня о 20:00. Він повинен в цей час прибути на «Суспільне телебачення». Він там точно буде, бо участі в таких дебатах перед другим туром вимагає закон про вибори президента України», – сказав Медведєв.

За його словами, Порошенко може прибути на стадіон і 19 квітня, як пропонує Зеленський, але тільки не в той час, коли плануються дебати на «Суспільному».

НСК «Олімпійський» у Києві раніше повідомив, що отримав заявки на проведення дебатів 14 і 19 квітня від обох кандидатів.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.