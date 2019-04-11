Порошенко і Зеленський. Кому потрібен Медведчук, щоб говорити з Путіним?

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ»; Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики; Михайло Басараб, політолог.

Петро Порошенко звернувся до СБУ щодо перевірки, чи потрібна надалі участь Віктора Медведчука у переговорному процесі щодо затриманих в Росії українських заручників. Тим часом сам Медведчук запевняє, що вивести його з переговорного процесу неможливо, і заявляє, що Москва і так звані «ЛДНР» згодні з його планом про так званий «автономний регіон» Донбас у складі України.

Олександр Лащенко: Віктор Медведчук лишається вагомою фігурою вже не один рік. Різні є дискусії. Постійно опоненти Петра Порошенка закидали ще до виборів, «скільки можна», «кум Путіна» і так далі. Але так чи інакше формально він залишається. Хоча Медведчук заявив, що з минулого року не бере участі в засіданнях мінської групи.

Пане Хара, цей момент – кум Путіна, Порошенко, Зеленський, виборча кампанія, адже Медведчук і штаб Зеленського покритикував – як це можна прокоментувати, на ваш погляд?

Олександр Хара: Якщо є роль Медведчука, то комусь це вигідно. Якщо президент Порошенко врешті-решт зрозумів, що щось не так і запитав СБУ, яка його там роль, дуже цікаво, чи питав він в СБУ довідку, яка може бути роль Медведчука, коли він попросив його неформально, розуміючи, що це єдиний канал зв’язку з Путіним. Оскільки до виборів залишилося дуже мало часу, це є політичні маневри, позбавлені суті.

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Більша половина українського суспільства, яка вважає Медведчука неприйнятним, його роль некорисною. Президент намагається в останні дні до виборів зробити щось, щоб сподобатися українцям

Якщо була би негативна роль Медведчука усвідомлена, то, напевне, його усунули б з України, з точки зору його впливів на політичні і бізнесові процеси. Це не оцінка його діяльності, а просто необхідно показати певні кроки, які розділяє більша половина українського суспільства, яка вважає Медведчука неприйнятним, його роль абсолютно некорисною. Президент намагається в останні дні до виборів зробити щось, щоб сподобатися українцям.

А Путін вважає собі за рівних лише декілька голів держав, які мають «м’язи», тобто ядерну зброю або економічну потугу. Тобто США, Китай, меншою мірою Франція, Німеччина, а всі інше – це щось незрозуміле. Такий шовінізм присутній в керівної російської еліти. Не стоїть навіть питання, чи він вважає достойним Порошенка. Він (Путін – ред.) тільки бачить, що треба грати з ним (Порошенком – ред.), що є сильні і слабкі сторони у цьому процесі. Те ж саме буде з Зеленським. «Вікно можливостей», безумовно, відкривається...

Ключовий момент для них (росіян – ред.) – це парламентські вибори. Це є час для того, щоб дуже успішний бізнесмен і актор міг спробувати підготуватися стати хоча б середнього класу політиком чи перемовником. Це надзвичайно складно, але він розуміє, що у нього немає іншого виходу.

– Пане Бєлєсков, як ви вважаєте, цей момент – вибори, два основні претенденти на Банкову і переговірник Медведчук, який постійно про себе нагадує...?

Медведчук переходить межі свого мандату, виключно звільнення заручників, – говорить про можливі формати врегулювання конфлікту

​Микола Бєлєсков: Президент будує всю свою передвиборчу кампанію на тому «або я, або Путін», на антиросійській потужній риториці. Тут, справді, є доволі незручна фігура, з якою відбуваються контакти, яка посилила свої позиції, медійні у тому числі. Тепер треба якимось чином відбити цю критику, створити враження, що приймаються якісь ініціативи.

Я теж не бачу нічого іншого, крім як передвиборчі моменти. Треба відбити потужні звинувачення, що як можна, з одного боку, будувати програму на антиросійській риториці, а з іншого – зберігати присутність людини (Медведчука – ред.), доцільність якої під великим питанням, яка переходить межі свого мандату, виключно від звільнення заручників, а говорить про можливі формати врегулювання конфлікту.

Путін аналізує людей по своєму критерію, чи вони є сильними, чи вони є слабкими. Думаю, що поки що процес аналізу (Зеленського – ред.) не завершений. Будуть дивитися, спостерігати, якщо людина займе відповідну посаду.

– Як підтвердив речник президента Росії Дмитро Пєсков, Віктор Медведчук досі регулярно зустрічається з Путіним. Недавно, як стверджує Пєсков, була чергова зустріч...

Пане Басараб, на ваш погляд, цей трикутник Порошенко-Зеленський-Медведчук, який насправді представляє, як стверджують критики Медведчука, не Україну, а Росію Путіна не тільки як родич – що може бути, у тому числі з цими пропозиціями Медведчука щодо «автономного регіону» Донбасу у складі України?

Медведчук неприховано декларує свою проросійську позицію. Він фактично визнає, що він є переговірником з боку Росії

​Михайло Басараб: Роль (Медведчука – ред.) значна. І про значення Медведчука в оточенні Порошенка тривають розмови, починаючи з 2014 року. Персона Медведчука стала чи не ключовим фактором падіння популярності і довіри до Порошенка спочатку в експертному середовищі, а потім в більш ширших колах українців. На превеликий жаль, Петро Порошенко лише вчора зробив відповідну заяву, яка була, як на мене, недостатньою, неадекватною реакцією на реальність. Навряд чи щось зміниться. Такі тісні стосунки Порошенка з Медведчуком створюють ґрунт для дуже неприємних припущень.

Медведчук неприховано декларує свою проросійську позицію. Він фактично визнає, що він є переговірником з боку Росії. Це такий «український Кадиров». Можливо, в уявлені Росії це майбутній генерал-губернатор України. Я більш ніж впевнений, що хто би не став президентом України Медведчуку буде дуже складно посісти високу офіційну посаду в Україні. Як тільки будь-хто постане наступним президентом України і допустить це або зробить спробу, це викличе великий спротив українського суспільства, оскільки персона Медведчука аж надто токсична для українців.