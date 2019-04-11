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11 Квітень 2019, Київ 14:45
Новини | Політика

СБУ доповість Порошенку щодо доцільності роботи Медведчука в ТКГ

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Віктор Медведчук (п)

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Представник департаменту контррозвідки Служби безпеки України Володимир Настюк заявив, що голова відомства Василь Грицак невдовзі доповість президентові України Петру Порошенку щодо доцільності роботи політика Віктора Медведчука в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

«Доручення президента буде виконане вчасно, і голова СБУ зробить відповідну доповідь президенту України. Я думаю, що після цього громадськість також отримає відповідну інформацію», – заявив Настюк на брифінгу в Києві.

Напередодні в інтерв’ю «Радіо НВ» президент України Петро Порошенко доручив СБУ розглянути доцільність подальшого «використання пана Медведчука» у переговорній групі в Мінську в контексті звільнення заручників. Порошенко заявив, що така доповідь має бути озвучена не пізніше четверга, 11 квітня.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук
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Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Віктор Медведчук заявив 10 квітня, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо. Так він відреагував на намір кандидата в президенти Володимира Зеленського виключити цього політика з числа учасників переговорів, повідомило російське агентство ТАСС.

«Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль «парламентера» з РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента», – сказав Медведчук.

Він також зазначив, що переговори з керівництвом Росії веде винятково як голова політради своєї партії.

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