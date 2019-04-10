Медведчук виявився неефективним як канал зв’язку з Путіним – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив 10 квітня в ефірі Радіо НВ, що участь політика Віктора Медведчука в роботі Тристоронньої контактної групи була необхідною для звільнення українських заручників та для опосередкованих контактів із російським президентом Володимиром Путіним.

«Де-факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна… Це був єдиний канал зв’язку з паном Путіним, який виявився неефективним. Це не компетенція пана Медведчука зовсім – визначати, що і як робити Україні. У нього була одна функція, і ця функція – звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і у в’язницях Росії», – вказав Порошенко.

Він нагадав, що останній обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Москвою бойовиками на Донбасі відбувся в грудні 2017 року, і «назвати це ефективним точно не можна».

«Путін тримає Україну і українське керівництво на гачку… Я звертаюся до Служби безпеки України розглянути доцільність подальшого використання пана Медведчука у форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним. Доповісти мені завтра», – наголосив Порошенко.

Глава політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Віктор Медведчук заявив 10 квітня, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо. Так він відреагував на намір кандидата в президенти Володимира Зеленського виключити цього політика з числа учасників переговорів, повідомило російське агентство ТАСС.

«Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль «парламентера» з РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента», – сказав Медведчук.

Він також зазначив, що переговори з керівництвом Росії веде виключно як голова політради своєї партії.