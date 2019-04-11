У Зеленського готують заяву до правоохоронців через ролик у соцмережах

Команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявила 11 квітня, що готує заяву до правоохоронних органів з приводу відеоролика, розміщеного в соціальних мережах. У штабі кандидата стверджують, що відео з’явилося «на одному з телеграм-каналів штабу діючого президента України, кандидата в президенти України Петра Порошенка».

Відео, яке обурило прихильників Зеленського, базується на його рекламному відеоролику, який з’явився зранку 10 квітня. Слова Зеленського перериває проїзд у кадрі вантажівки, а після цього на зеленому тлі з’являється напис «У кожного своя дорога» та зображення білого порошку, який всмоктується в скручений шматок паперу.

Відеоролик став вірусним, нині він поширений у соцмережах, а в мережі Youtube його демонструє сама команда Зеленського із заголовком «Порошенко опублікував відео, де фура збиває Зеленського».

У штабі Порошенка та в адміністрації чинного президента наразі не коментували появу цього ролика.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня