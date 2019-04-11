Психологічний портрет виборця Зеленського і Порошенка – хто ці люди?

Хто ті українці, які у першому турі голосували за кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка? Соціальні психологи відзначають протестне голосування молоді, приклад демократичного голосування серед військових і схильність до поступових змін виборців за кордоном.

Дані національного екзит-полу, який спільно провели Фонд «Демініціативи» імені Ілька Кучеріва, КМІС і Центр Разумкова, допомагають краще уявити соціально-демографічний портрет виборців двох лідерів голосування.

Хто і де голосував за Володимира Зеленського

Географічно найбільша частка виборців Володимира Зеленського проживає у південних і центральних областях України. Від загальної кількості тих, хто проголосував за цього кандидата, частка жителів названих регіонів становить 35,5 і 34% відповідно. Найменше голосів кандидат отримав у трьох західних областях, а також на Донбасі.

Володимир Зеленський також є лідером за кількістю підтримки у містах із населенням понад 100 тисяч жителів і обласних центрах. За нього там проголосувало 39 і 31,5% виборців відповідно. А от у селищах за нього голосували менш активно – загалом 27%.

Основна особлива ознака виборця Зеленського – це вік. Кандидат у президенти зміг зібрати довкола себе молодший електорат: 57% його виборців – це люди у віці 18–40 років.

Попри однозначну вікову ознаку середньостатистичного виборця Володимира Зеленського, за гендерною ознакою за кандидата голосувала однакова кількість як жінок, так і чоловіків.

Основна група за рівнем освіти, яка підтримала Зеленського у першому турі, – це студентство. Він отримав 42% підтримки серед людей м)із незакінченою вищою освітою. У групі з вищою освітою кандидат отримав 31% підтримки. А от найменше голосів кандидат дістав серед людей із незакінченою середньою освітою – загалом 26% тих, хто проголосував за нього.

Узагальнюючи, середньостатистичний виборець Володимира Зеленського – це студент чи студентка, які проживають або навчаються в обласному центрі півдня чи центру України.

​Хто і де голосував за Петра Порошенка

Основний електорат чинного президента України – це переважно люди старшого віку (50–60 років), серед яких він отримав близько 18–19% підтримки. Найменше голосувала за Петра Порошенка молодь – загалом 14% виборців, що входять у вікову групу 18–29 років.

А от за гендерною ознакою за Порошенка більше голосували чоловіки, ніж жінки ‒ 19 і 17% відповідно.

Свій найвищий результат підтримки Петро Порошенко отримав у західних областях України (25,5%), а за кількістю населення – в обласних центрах (21%). У селах за Порошенка проголосувало 18% виборців. На відміну від його опонента Володимира Зеленського, за Петра Порошенка найменше голосували на сході і півдні України – 6,4 і 16,5% підтримки відповідно.

За рівнем освіти основна група підтримки Петра Порошенка – це люди з повною вищою освітою. Найнижчу підтримку Порошенко-кандидат отримав серед людей із повною середньою освітою.

Узагальнюючи, середньостатистичний виборець Петра Порошенка – це чоловік віком 50–59 років із вищою чи незакінченою вищою освітою, який проживає в обласному центрі західного або центрального регіонів України.

​Що кажуть соціальні психологи?

Аналізуючи ці дані, соціологи відзначають кілька тенденцій у голосуванні українців у першому турі президентських виборів. Зокрема, це активність молоді у день виборів, промовисте голосування серед військових і схильність до поступових змін виборців за кордоном.

На думку головного наукового співробітника лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадима Васютинського, молодь, яка активно підтримала Володимира Зеленського, таким чином показала своє протестне голосування. «У молоді образ Зеленського асоціюється з невизначеністю, а на неї молоді люди добре реагують. Попри відсутність конкретики, є бажання швидких змін. Фактично, почати все міняти вже з понеділка», ‒ пояснює науковець психологічні аспекти електорату Володимира Зеленського. Водночас Васютинський наголошує, що виборець Петра Порошенка старший за віком і більше схильний до конкретики, а також готовий до покрокових змін.

У молоді образ Зеленського асоціюється з невизначеністю, а на неї молоді люди добре реагують. Попри відсутність конкретики, є бажання швидких змін

Коментуючи голосування українських військових на виборах президента у першому турі, Вадим Васютинський виділяє дві тенденції. Військові, що перебувають безпосередньо на лінії фронту, гостріше сприймають дійсність і орієнтовані на більші зміни. Тому у момент голосування за головнокомандувача багато з них підтримали Петра Порошенка. На тих же військових, які перебувають у тиловій зоні, на думку науковця, більше впливають загальносуспільні настрої, тому вони підтримали Володимира Зеленського.

Психолог Юрій Калашніков погоджується з думкою, що молодь у першому турі здійснила протестне голосування проти чинної ситуації у країні. «Виступи і звернення Володимира Зеленського емоційні, вони викривають корупцію та вказують на абсурдність дій чиновників. Це знайшло відгук серед тих, хто проти цього, але не зміг знайти свого кандидата», ‒ вважає Калашніков. Також психолог зазначає великий запит у суспільства на нове, зокрема, й обличчя у політиці. Тому вибір цих людей впав на Зеленського.

Кожен має своє розуміння і ставлення до змін, зокрема й до реформ в армії. І голосування військових це показало

На думку Юрія Калашнікова, голосування серед військових стало прикладом толерантності і демократії: «Кожен має своє розуміння і ставлення до змін, зокрема й до реформ в армії. І голосування військових це показало».

Щодо розподілу симпатій виборців за кордоном, які переважно проголосували за чинного президента України, психолог вбачає у цьому певну тенденцію. Калашніков вважає, що більшість закордонних виборців, які підтримали Порошенка, – це люди, які не живуть в Україні довше ніж 5 років. «Такі люди більше схильні до поступових змін. А образ Зеленського не переконав цих людей, його сприйняли більше як «95-й квартал», а не окремо», ‒ припускає психолог.

За прогнозами експертів, соціально-демографічні показники голосування у другому турі можуть змінитися, однак, зберігши при цьому основні тенденції.