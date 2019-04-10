Армія, Порошенко, Зеленський. Що про війну на Донбасі має знати верховний головнокомандувач?

Гості програми «Ваша Свобода»: офіцер запасу ЗСУ, учасник АТО Мирослав Гай; експерт з міжнародних питань і питань безпеки Вадим Хомаха; волонтер, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Останнім часом в Україні багато погроз політиків і системно, цинічно принижується роль армії. Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко. Він не вдавався у подробиці, яких політиків він мав на увазі у своєму пості у Facebook.

Олександр Лащенко: Пане Гай, що могло стати приводом для Віктора Муженка зробити цю заяву? Він сам не уточнював. Ваша думка, як військовослужбовця?

Мирослав Гай: Це з 2014 року триває. Була спроба дискредитації ЗСУ. Спочатку як нас лякали? Коли я вперше в добровольчому батальйоні став на переїзд у Слов’янську, до нас приходили агітатори. Потім я дізнався, що вони мали паспорти Росії, блокували наші колони і кричали: там такі військові, такий спецназ сидить – вас повбивають, бо ви ж нічого не вмієте, у вас немає зброї! Нічого, вистояли, дали їм по зубах.

Дискредитація постійно робиться противником. Це психологічно-інформаційні операції, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво

Така дискредитація постійно робиться противником. Це психологічно-інформаційні операції, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво, спроможності своєї армії, зневірити бійця, щоб знизити його морально-вольові якості. Це іноді працює, коли сидите в окопі і вам приходять sms-повідомлення з того боку: «Тікай! Тебе вже зрадили. Підрозділ ліворуч пішов». Якщо ви навіть не вірите в це, все рівно до певної міри психологічний вплив воно має.

Заяви деяких політиків і не тільки політиків... Чи можна вважати Коломойського політиком? Він каже, що він – бізнесмен. Але так чи інакше на українську політику впливає. В Ізраїлі дав такий коментар, що на Донбасі воюють не росіяни, а українці самі з собою воюють. Таких заяв було і з боку російських ЗМІ дуже багато. Солдат сидить в окопі, по ньому ведуть обстріл, а з екрану йому кажуть, що як тільки щось поміняється, він отримає наказ не стріляти... Це деморалізує!

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В разі, якщо б українська армія вирішила військовим шляхом звільняти Донбас, то кількість жертв серед мирного населення була б безпрецедентною

У ЗМІ, у Facebook з’явилися повідомлення: «Якщо ти, український військовий, проголосуєш за Порошенка, то командири погрожують відправляти розміновувати «зеленку» від розтяжок». Військовий, який розбирається в темі, розуміє, що це – дурня.

За Зеленського в армії проголосувало багато, але не більше, ніж за Порошенка. У них вийшло майже 50 на 50. У Зеленського трошки менше. Робити заяви, що в нас немає війни – це вже є дискредитація армії.

У НАТО нас може привести виключно Порошенко на даному етапі

В разі, якщо б українська армія вирішила військовим шляхом звільняти Донбас, одну восьму цих окупованих територій, то кількість жертв серед мирного населення була б безпрецедентною...

Якщо хочемо повернути ці території, маємо зміцнювати армію, тиснути на Росію дипломатичним шляхом, наполягати на санкціях, проваджувати максимально ефективну гуманітарну політику. Вони й так їздять до нас за пенсіями. За даними 2016 року, з окупованих територій перетинали наші 5 КПВВ 8 мільйонів раз! Там населення стільки немає.

У НАТО нас може привести виключно Петро Порошенко на даному етапі. У іншого кандидата я не бачу команди. Знаю, що його радник з питань інформаційної і мовної політики відверто висловлюється за СРСР.

– Пане Хомаха, на ваш погляд, справді під час виборчої кампанії активізувалися спроби дестабілізації, цинічного приниження українських воїнів, які боронять Батьківщину?

Вадим Хомаха: Ні. Армія сидить в окопах 4,5 роки після фази активної війни. 5 з гаком років війни – це втомлює будь-кого, у тому числі людей, які знаходяться на передовій. Вони не вбачають зараз будь-яких можливостей для припинення цієї війни. Для мене єдиний варіант припинення війни – це капітуляція Росії і перемога.

Я спілкуюся з людьми з усієї лінії фронту, починаючи від Станиці Луганської і до Широкиного. Їх «задрало» сидіти в окопах і нічого не робити!

Я спілкуюся з людьми з усієї лінії фронту, починаючи від Станиці Луганської і до Широкиного. Їх «задрало» сидіти в окопах і нічого не робити! Будь-які розповіді, що на Донбас зайдуть якісь миротворчі сили і за їхньої допомоги буде звільнена ця територія (Крим винесений за дужки!) і Україна переможе. Треба готувати Україну до великої війни, до звільнення територій.

(Зеленський – головнокомандувач ЗСУ – ред.) нічим не гірше, ніж Порошенко. Насправді в цій країні керує армією голова Генштабу. Приклад, аналогічний Україні – Ізраїль, який з усіх боків оточений ворогами. Якби Ізраїль не мав повної підготовки всього населення, у тому числі жінок, зник би дуже швидко з карти.

– Пане Дейнега, за вашими спостереженнями, ця виборча кампанія так чи інакше впливає на бойовий дух, нехай опосередковано, нехай не треба перебільшувати цей вплив, чи ні?

Віталій Дейнега: Вона так само впливає на бойовий дух всієї нації. У нас зараз дуже розколота нація – люди, які голосували за одних, звинувачують людей, які голосували за інших. Я сподіваюся, це дуже швидко закінчиться. Ми під час зовнішньої загрози битись всередині точно не повинні. Це дуже великий стрес.

Участь частини командування ЗСУ в агітації – це теж дискредитує ЗСУ. Тому що армія має бути поза політикою за будь-яких обставин. В Америці взагалі армія не голосує. Тобто вони можуть голосувати, але вважають, що вони не приходять на дільниці, щоб показати, що нам байдуже, хто буде, ми виконуватимемо будь-який наказ.

Про Зеленського не знаємо нічого. Його заява винести питання НАТО на референдум – цей референдум Росія відразу качне. Вона «Брекзіт» могла качнути і добитися того результату, який їй потрібен

Армія дуже маніпульована. Зараз війна. І абсолютно всі на цьому маніпулюють. Якщо вийдете на вулицю і подивитися на «борди» під час першого туру, то нам всі з усіх «бордів» кричали про мир. Здебільшого це кричали ті, хто цю війну розпалив, тобто колишні члени Партії регіонів.

Петро Порошенко нам відомий. Знаємо, що і як буде робити. Він далі спиратиметься на дипломатію і далі потрошечку розбудовувати армію. Чи задоволений я тим, якими темпами він її розбудовує? Ні. Але це найвищі темпи за всю історію України.

Порошенко зараз потрапив під «холодний душ». У нього є велика проблема з оточенням. Токсичні зв’язки Петра Порошенка дуже сильно вплинули на його рейтинг

Про Зеленського ми не знаємо нічого. Його заява, що він хоче винести питання НАТО на референдум, реально дуже «стрьомна». Цей референдум Росія відразу качне. Вона «Брекзіт» могла качнути і добитися того результату, який їй потрібен. В Україні референдум – реально доб’ється того, що українці прийдуть і проголосують проти НАТО.

Він (Порошенко – ред.) у «теплій ванні» занадто довго пролежав. Зараз потрапив під «холодний душ». У нього є велика проблема з оточенням. Лік вже пішов на години, коли може кардинально виправити ситуацію. Токсичні зв’язки Петра Порошенка дуже сильно вплинули на його рейтинг. У суспільства поки що немає адекватного, прийнятного для нас пояснення, чому Медведчук не просто на волі в Україні, а чому є власником двох найбільших новинних телеканалів країни? Відсутність відповідей на багато таких гострих питань і привела Порошенка туди, де він є.

Проблема ще одна – у Зеленського цих відповідей ще менше, він максимально уникає взагалі гострих дискусій, щоб ці питання йому могли задати публічно. Якщо так ховатиметься від журналістів і від людей і не даватиме відповіді на очевидні питання, то навіть не просидить перший термін.