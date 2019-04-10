Порошенко прокоментував ідею Зеленського «припинити стріляти» на Донбасі

Президент України Петро Порошенко під час візиту та НСК «Олімпійський» 10 квітня прокоментував журналістам ідею свого опонента на президентських виборах Володимира Зеленського щодо перших кроків із завершення бойових дій на Донбасі.

В інтерв’ю іноземним ЗМІ в березні Володимир Зеленський заявив, що перш за все «треба припинити стріляти».

«Може пан Зеленський просто не дуже обізнаний в цьому. Але я, як президент і як верховний головнокомандувач, санкціонував вже 19 разів режим припинення вогню. І на сьогоднішній день Збройні сили України знаходяться саме в такому режимі. Але існують абсолютно чіткі директиви, як мають діяти військовослужбовці ЗСУ, коли на них здійснюється напад, в тому числі з застосуванням зброї важкої, яка заборонена Мінськими домовленостями… Безумовно наші військовослужбовці мають право відкривати вогонь у відповідь. І залишати наших воїнів без зброї, зі зв’язаними руками… є абсолютно не компетентно, непрофесійно і безвідповідально», – зазначив президент.

Президент України Петро Порошенко 10 квітня приїздив на НСК «Олімпійський» у Києві, щоб здати аналізи представникам незалежної Добровільної антидопінгової асоціації (VADA).

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.