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05 Квітень 2019, Київ 21:33
Новини | Події

ЗСУ випробували новий мобільний комплекс крилатих ракет

Випробування пройшли в Одеській області

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В Одеській області випробували новий мобільний комплекс крилатих ракет. Про це повідомили у Раді національної безпеки та оборони 5 квітня.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, комплекс «був створений українськими вченими, конструкторами та виробничниками у рекордно короткий термін».

«До складу комплексу входить універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина та командно-штабний модуль», – зазначив Турчинов, додавши, що всі складові комплексу, як і сама високоточна крилата ракета Р-360, ніколи раніше не вироблялися в Україні, «тому ці випробування мають принципове значення для зміцнення оборонного потенціалу нашої держави».

На випробуваннях був присутній президент України Петро Порошенко
На випробуваннях був присутній президент України Петро Порошенко

«Крилата ракета виконала унікальне за складністю польотне завдання: пролетівши понад 100 кілометрів у напрямку моря, зробила розворот на 180 градусів, і на зворотному шляху точно вразила ціль», – розповів секретар РНБО.

За словами Турчинова, ці крилаті ракети «здатні точно вражати надводні та наземні цілі на відстані понад 300 кілометрів».

Турчинов запевнив, що всі складові комплексу і сама ракета «відмінно відпрацювали завдання та довели відповідність заданим характеристикам».

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