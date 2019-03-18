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19 Березень 2019, Київ 00:45
Новини | Політика

Порошенко: післязавтра відбудуться випробування ударних безпілотників

Порошенко: безпілотні ударні літальні апарати значно збільшать бойові спроможності і Сил спеціальних операцій, і наших бойових підрозділів

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Днями в одній з українських областей відбудуться випробування ударних безпілотних літальних апаратів, повідомив президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV.

«Післязавтра, я можу зараз це розкрити, я від’їжджаю у відрядження в одну із областей України, де буду брати участь безпосередньо у випробуваннях ударних безпілотних літальних апаратів, які ми отримали на підставі контракту, моєї домовленості з Реджепом Тайїпом Ердоганом. І безпілотні ударні літальні апарати значно збільшать бойові спроможності і Сил спеціальних операцій, і наших бойових підрозділів для того, щоб дати відсіч агресору, мінімізуючи жертви серед мирного населення та військовослужбовців Збройних сил України», – сказав Порошенко.

На початку березня президент повідомляв, що в Україні відбудуться випробування закуплених у Туреччини безпілотників «Брейкдар».

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