Порошенко: післязавтра відбудуться випробування ударних безпілотників

Днями в одній з українських областей відбудуться випробування ударних безпілотних літальних апаратів, повідомив президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV.

«Післязавтра, я можу зараз це розкрити, я від’їжджаю у відрядження в одну із областей України, де буду брати участь безпосередньо у випробуваннях ударних безпілотних літальних апаратів, які ми отримали на підставі контракту, моєї домовленості з Реджепом Тайїпом Ердоганом. І безпілотні ударні літальні апарати значно збільшать бойові спроможності і Сил спеціальних операцій, і наших бойових підрозділів для того, щоб дати відсіч агресору, мінімізуючи жертви серед мирного населення та військовослужбовців Збройних сил України», – сказав Порошенко.

На початку березня президент повідомляв, що в Україні відбудуться випробування закуплених у Туреччини безпілотників «Брейкдар».