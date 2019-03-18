Волкер: Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості джавелінів. Це можливо

Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», повідомив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Частина цієї допомоги полягала в забезпеченні протитанкових систем із метою, якщо танки просунулися б далі українською територією, Україна повинна була б мати кращі можливості для свого захисту. Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості цих (систем). Це можливо. Ми також маємо вивчити такі напрями, як протиповітряна оборона та берегова оборона», – сказав Волкер.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

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«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.