Командувач сил США і НАТО в Європі розповів про можливу нову збройову допомогу Україні

Надання Україні додаткової летальної зброї, щоб стримувати подальшу агресію Росії, зокрема на морі, можливе, але це рішення ще має пройти «стратегічне обговорення». Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі і командувач Європейського командування США, американський генерал Кертіс Скапарротті.

«Снайперські системи, боєприпаси і, з огляду на ситуацію в Керченській протоці, можливе обговорення військово-морських систем у майбутньому», – заявив Скапарротті, говорячи про різновиди допомоги, надання яких Україні можуть розглядати США.

Генерал США зробив цю заяву під час слухань комітету Сенату США у справах збройних сил, відповідаючи на питання сенатора Джима Інгофа.

Інгофа цікавило, чому «джавеліни»стали практично єдиним випадком надання допомоги Україні летальною зброєю, попри наявність у виконавчої влади США відповідних повноважень.

«В Україні Росія вже шостий рік веде війну, – зауважив сенатор. – Ми говорили про це і включили формулювання в наші закони про оборонні видатки, що дозволило б надіслати летальну збройову допомогу Україні. Наскільки мені відомо, був лише один випадок, коли ми справді надіслали летальну допомогу – «джавеліни». Скажіть, чому ми не досягли успіху в цьому, хоча повноваження є?» – запитав сенатор.

«Необхідно провести стратегічні обговорення стосовно розміщення таких збройових систем», – заявив генерал у відповідь.

Скапарротті також відзначив, що українці відповідально поставились до надання «джавелінів».

«Як ви зазначили стосовно повноважень щодо «джавелінів», я вважаю, що українці пройшли тренування у використанні цих систем. Вони відповідально ставляться до їхньої безпеки і розміщення. Ми уважно за цим спостерігаємо. Нові системи, де можлива допомога США, можуть включати снайперські системи, боєприпаси і, з огляду на ситуацію в Керченській протоці, можливе обговорення військово-морських систем у майбутньому», – заявив Скапарротті.