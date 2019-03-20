Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Березень 2019, Київ 14:56
Новини | Політика

Випробування Bayaraktar: у РНБО заявили про «якісно новий рівень» безпілотної авіації України

Випробування турецького безпілотника Bayaraktar TB2, військовий аеродром на Хмельниччині, 20 березня 2019 року

Дивитись коментарі

Українська безпілотна авіація виходить на якісно новий рівень, заявив після завершення випробувань безпілотника Bayraktar турецького виробництва секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

«Цей новий ударний безпілотний комплекс виводить нашу безпілотну авіацію на якісно новий рівень. Bayaraktar TB2 може проводити розвідку бойових позицій ворога, розташованих на відстані до 4000 кілометрів, точно знищувати цілі з висоти 7 кілометрів, та перебувати у повітрі 24 години», – заявив Турчинов.

За його словами, сьогодні прийнятий на озброєння ЗСУ ударний безпілотник Bayaraktar «виконав бойове завдання, точно знищивши цілі на Житомирському полігоні». Стартував безпілотник з військового аеродрому міста Старокостянтинів Хмельницької області.

Апарат безпілотного літального комплексу ВПС США RQ-4 Global Hawk
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Global Hawk над Україною: яку інформацію збирають американські дрони на Донбасі та в Криму?

На випробуваннях був присутній і президент Петро Порошенко, який заявив, що «за своїми характеристиками безпілотник Bayraktar є одним із найкращих».

Президент України Петро Порошенко (посередині) оглядає ударний безпілотник Bayaraktar. Хмельницька область, 20 березня 2019 року
Президент України Петро Порошенко (посередині) оглядає ударний безпілотник Bayaraktar. Хмельницька область, 20 березня 2019 року

«Він може нести ракетне озброєння, успішно знищувати укріплення противника, у тому числі вражати морські цілі», – сказав Порошенко.

Торік Україна закупила 12 безпілотних апаратів Bayaraktar TB2 у Туреччини. Цей безпілотний літальний апарат у 2014 році побив світовий рекорд у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових випробувань на висоті 8 кілометрів він протримався у небі 24 години 34 хвилини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG