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01 Грудень 2018, Київ 21:58
Новини | Політика

Збройні сили України отримали нові бойові літаки, гелікоптери та безпілотники

На аеродромі під Києвом президент України Петро Порошенко передав ЗСУ військову техніку

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Збройні сили України отримали нові бойові літаки, гелікоптери та безпілотники, повідомила прес-служба секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

На аеродромі під Києвом президент України Петро Порошенко передав ЗСУ багатоцільові винищувачі Міг-29, важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27, бойові та транспортні гелікоптери, навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси.

У 2017 році «Укрборонпром» передав українським силовим структурам 3 673 одиниць військової техніки та озброєння.

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