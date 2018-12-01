Збройні сили України отримали нові бойові літаки, гелікоптери та безпілотники, повідомила прес-служба секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

На аеродромі під Києвом президент України Петро Порошенко передав ЗСУ багатоцільові винищувачі Міг-29, важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27, бойові та транспортні гелікоптери, навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси.

У 2017 році «Укрборонпром» передав українським силовим структурам 3 673 одиниць військової техніки та озброєння.