Для української армії закуплять турецькі безпілотники Bayraktar TB2, угода підписана – президент

Українська державна компанія «Укрспецекспорт» та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2. Про це 12 січня поінформував президент України Петро Порошенко.

«Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня, окрім вискотехнологічних характеристик, також можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей», – зазначив президент.

Угода, додав Порошенко, «є частиною заходів із розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною та цілковито відповідає стратегічному курсу України до альянсу – його стандартів та відкритого світового ринку озброєння, у який успішно інтегрується український оборонно-промисловий комплекс».

Bayraktar TB2 – це величезний БПЛА, з розмахом крила 12 метрів. Його крейсерська швидкість невелика – 130 кілометрів на годину. Несе на собі протитанкові ракети і авіабомби, загалом вагою не більше ніж 50 кілограмів. Крім того, як повідомляли журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас. Реалії», він встановив світовий рекорд серед БПЛА свого класу, перебуваючи в небі 24 години на висоті 8 кілометрів.

У грудні 2018 року в РНБО повідомили, що Збройні сили України отримали нові бойові літаки, гелікоптери та безпілотники.

У 2017 році «Укрборонпром» передав українським силовим структурам 3 673 одиниці військової техніки та озброєння.