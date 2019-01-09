Поблизу одного з арсеналів ЗСУ знешкодили дрон

Українські військові знешкодили безпілотний літальний апарат поблизу одного з арсеналів ЗСУ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Вчора вночі 8 січня близько 22:00 черговими радіолокаційними засобами одного з арсеналів Збройних сил України виявлені сигнали управління безпілотного літального апарату (БПЛА) в декількох кілометрах від військового об’єкту. Оператором комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) були негайно придушені радіоканали управління БПЛА, що зробило неможливим його подальше використання», – ідеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що чергову зміну охорони арсеналу посилили, а мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території.

Про факт неправомірного застосування БПЛА в районі військової частини повідомили Службу безпеки України та Національну поліцію України.