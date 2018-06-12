В Україні різко обмежили використання дронів - деталі

Державна авіаційна служба вирішила навести лад в прогалинах українського законодавства, тож прописала нові правила польотів для безпілотних літальних апаратів. Іншими словами – для дронів. Відтепер, запускати апарат масою більше 2 кг – все-одно, що злітати на «Боїнгу-747», кажуть фахівці. Нові правила обіцяють допрацювати та змінити. Проте вже зараз журналісти, виробники відео, рятувальні групи та аграрії зв’язані заборонами «по руках і ногах».

Тимчасовий порядок використання повітряного простору, який розробила Державіаслужба – це детальний перелік правил і обмежень на 170 сторінках.

​Нові «не можна»

Скажімо, якщо ви плануєте запускати дрон, що разом із камерою чи спеціальним устаткуванням важить більше двох кілограмів – слід подати заявку на використання повітряного простору. А за потреби – ще і отримати відповідні дозволи від Повітряних сил Збройних Сил України, органів Державної прикордонної служби України, органів об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, органів обслуговування повітряного руху та управління повітряним рухом тощо.

Легшу техніку, до двох кілограмів, можна використовувати лише вдень. Зйомка мітингів, акцій (повітряний простір міста), регіональних та національних доріг, центральних вулиць міста, залізниць, над і вздовж ліній електропередачі (якщо немає дозволу власника) – заборонена.

Не вдасться зняти без узгодження промислові зони, електростанції, залізничні станції, морські порти, сховища пального, нафти, газу, інших небезпечних речовин.

Також під забороною - місця аварій та катастроф, слідчі ізолятори, зони поліцейських, антитерористичних, спеціальних операцій (крім спеціально задіяної техніки).

Є обмеження і щодо відстаней. Скажімо, виконувати польоти можна в межах прямої видимості, але не далі ніж 500 метрів від зовнішнього пілота. Максимальна висота – не вище 50 метрів над рівнем земної (водної) поверхні.

Не можна літати ближче 30 метрів від людини, не ближче 50 метрів від груп людей до 12 осіб. І не ближче 150 метрів від груп людей кількістю більше 12 осіб.

За порушення правил повітряного простору – покарання. Штраф від 1020 до 8500 гривень. А якщо внаслідок використання дрона виникла небезпека для польотів (скажімо, спричинило матеріальні збитки) – можна сісти за грати на термін до 5 років.

Від агрослужб до журналістів: хто використовує дрони

Нові правила – нові проблеми для власників дронів, каже голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк.

Вони обмежать роботу, скажімо, рятівних служб, яким доведеться чекати 10 діб на отримання дозволу на пошук зниклої людини. А це може коштувати дорого – в Європі за минулий рік дрони зберегли 65 життів, пояснює Трояк.

«Наприклад, агросфера зараз уся використовує дрони. Енергетична сфера – для моніторингу трубопроводів. Сфера охорони важливих об’єктів, як атомних електростанцій. У деякі райони, куди не можна швидко під’їхати чи підлетіти, використовується доставка за допомогою дронів. Тобто усі, практично, сфери зараз під ризиком. Дрон – це не просто літаючий китайський літачок. Це технологія, яка дозволяє доставляти по повітрю людей, вантажі. Вона створює карти, збирає інформацію», – каже експерт.

Проблемні моменти

Один із найбільш проблемних моментів у розроблених правилах – обмеження висоти в 50 метрів, тоді як у всіх європейських країнах – до 120 м, каже Трояк. Друге – обмеження польотів у місті, над дорогами, заборона наближатись до людей.

Якщо ж правоохоронцям або представникам військових формувань здасться, що пілот «загрожує інтересам національної безпеки чи безпеці інших людей» – він має припинити політ і передати матеріал на експертизу. Вступати в дискусію – заборонено.

Нові правила мають великі корупційні ризики, адже дотримуватись без порушень усіх зазначених умов – дуже складно, переконані експерти.

«Тобто треба замовкнути, мовчки віддати апарат і йти бігом від вищевказаних працівників. Це прямо порушує Конституцію України в частині презумпції невинуватості (ст. 63) та в частині права вільно збирати інформацію (ст. 34). Щодо «не вступати з ними у дискусію» - це формулювання взято з якогось нормативного акту Російської Федерації. Це дикість для демократичної України», – пише юрист Масі Найєм.

Йдеться не про суть відзнятого контенту, а про обмеження повітряного простору, якщо дрон, скажімо, підніметься вище 50 метрів.

«Тут є обмеження, адже висота, наприклад, будівлі Міністерства інфраструктури значно вища за 50 метрів. І у цьому випадку перевищення вважатиметься порушенням повітряного простору, яке загрожує повітряним судам. Або просто не подумали. Чи свідомо це змішали в купу», – додає юрист Іституту масової інформації Алі Сафаров.

Розслідування з використанням зйомки дроном

Тож чи не найгостріше нові правила позначаться на роботі журналістів, які донедавна досить вільно використовували безпілотні літальні апарати для зйомок, скажімо, сумнівних незадекларованих маєтків чиновників.

Обмеження цілком можуть слугувати чиїмось політичним цілям, вважає Тарас Трояк.

«Проблема локальна: знайдіть мені чиновника в Європі, який здобув власність корупційними методами – вони всі давно сидять. В Україні ж таких осіб дуже багато, тому в Європі немає потреби знімати чужі маєтки. А в Україні потреба є, тому що дуже багато чиновників збагатись незаконно. Тому журналісти в Європі отримують дозволи в звичайному порядку, і для них немає особливих правил», – каже Трояк.

Та слід враховувати – нові правила хоч і прописані та оприлюднені, проте ще не зареєстровані в Міністерстві юстиції. Про це Трояку розповіли на зустрічі з представниками Державіаслужби та Державіаруху. Ймовірно тому, що вони містять багато суперечностей, припускає він:

«Там конкретно у правилах написано, що кожен поліцейський має право у вас забрати апарат на експертизу. Але конкретно не описані випадки та інструкція, як саме це має робитись. І наразі за законом жодного права перевіряти документи у власника квадрокоптера у поліцейського немає. Тому все несерйозно, і дивно, коли такі сирі документи намагаються ввести в дію, пояснюючи, наче вони допрацюють згодом», – говорить Трояк.

Проте навряд через нові правила попит на безпілотні літальні апарати знизиться, вважає голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників. «Жорсткість правил в Україні компенсується необов’язковістю їх виконанння», якщо обмеження необґрунтовані, вважає він.