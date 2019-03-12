GLOBAL HAWK над Україною: яку інформацію збирають американські дрони на Донбасі та в Криму?

У небі над Донбасом і над окупованим Кримом постійно фіксують рейси знаменитого американського безпілотника RQ-4 Global Hawk. Востаннє – як повідомляли українські медіа – такий політ здійснювався у перший день березня цього року, до цього – 25 лютого 2019. З якою метою дрони літають над Україною – і чи діляться американські військові отриманими даними з українським Міністерством оборони?

Американські ВПС цю інформацію коментують скупо. У відповідь на запит Радіо Свобода вони повідомили лише, що «обов’язково координують із партнерами розвідувальні польоти ще до того, як їх здійснити», що «обмін даними відбувається», проте відмовилися коментувати деталі.

Тому кореспондент української служби Радіо Свобода обговорив цю тему з Майклом Карпентером, одним з найкращих американських військових і політичних експертів із питань України і Росії, у минулому – заступником міністра оборони США:

​– Пане Карпентер, як би Ви пояснили українцям, навіщо здійснюються ці польоти?

– Цей безпілотник – один з найкращих серед усього озброєння, яке тільки є у Сполучених Штатів. І тому надання (Сполученими Штатами – ред.) розвідувальних даних, які отримує дрон, – дуже серйозна перевага для України. Адже дрон надає «картинку» такого рівня, з яким мало що може зрівнятися. І той факт, що спостереження здійснюється в Україні – думаю, сам по собі дуже важливий.

Це свідчить про дуже тісні робочі відносини між військовими США та їхніми українськими колегами.

​– Серед експертів існує думка, що американські військові передають Києву лише частину цієї інформації, не весь масив даних. І що, мовляв, після інциденту в Керченській протоці варто було б збільшити обсяг того, чим діляться з Україною. Ви можете прокоментувати такі розмови?

–Я не можу заглиблюватися у специфіку: яка саме розвідувальна

Інформація дуже детальна і дозволяє розуміти, що відбувається у зоні конфлікту

інформація передається. Але протягом останніх п'яти років завжди існував інтенсивний обмін розвідданими між Сполученими Штатами й Україною.

Конкретні параметри цієї інформації, думаю, мають куди менше значення у порівнянні з тим фактом, що такий обмін як і раніше триває, і тим, що інформація дуже детальна і дозволяє розуміти, що відбувається у зоні конфлікту.

– Ви могли б пояснити, а що саме бачить і фіксує дрон? Як ця інформація може допомогти українським військовим?

– Найчастіше передислокація російських військ за роки цього конфлікту відбувалася таємно, маскуючись. Таким чином, щоб українські військові та українська розвідка були не в змозі побачити, що відбувається – чи то підготовка до масштабного наступу, чи то до більш дрібних тактичних операцій.

І тому, якщо ви маєте дані такої розвідки, то вони дають повну картину того, що робить російська сторона, що роблять їхні ставленики в зоні конфлікту... Це означає, що українська сторона набагато краще підготовлена для того щоб відповісти.

І ми бачили, що, наприклад, у Мар’їнці та в інших містах, коли Україна має ці розвіддані – вона здатна діяти, здатна протистояти російському переміщенню військ ще до того, як вони відбулися. І коли це вже трапляється – українці набагато краще підготовлені.

Зрозуміло, що завжди можна приховати щось від спостереження з повітря, адже погляд із висоти дає вам тільки певний тип інформації. Те, що приховано під землею, приховано під будівлями – воно все також може бути прикриттям для підготовки військових операцій. Але якщо ми говоримо про велику кількість військ, якщо ми говоримо про танки і інші системи, які потрібні для великої наступальної операції – це якраз ті речі, які Global Hawk з легкістю фіксує. І коли мова про збір розвідувальних даних і спостереження, про візуальне вивчення противника і місцевості , то тут цей безпілотник дійсно кращий із кращих у тому, яку саме інформацію ми можемо завдяки йому отримати.

​– А що стосується Криму – там завдання відрізняється від місії на Донбасі? Те, що дрони контролюють окупований Крим – це скоріше сигнал Росії (мовляв, ситуація під міжнародним контролем), чи більше можливість отримати військову інформацію?

– Думаю, що це, безумовно, в першу чергу збір інформації. Але

Росія у Криму дуже багато робить для флоту, і щодо наземних систем оборони й ракетних систем, для зміцнення свого ядерного потенціалу

одночасно також і політичний знак. І я думаю, такий моніторинг дуже важливий. У першу чергу для того, щоб зрозуміти, що робить Росія у Криму. Адже це українська територія!

І хоча Крим не є зоною активного військового конфлікту, Росія з військової точки зору дуже багато там робить. Я маю на увазі і для свого флоту, і щодо наземних систем оборони й ракетних систем. Можливо, навіть, для зміцнення свого ядерного потенціалу ...

Це те, про що хочуть знати Сполучені Штати , і повинна знати Україна.