Транспорт і електорат. Чи дійсно пасажири маршруток підтримують Зеленського?

Політтехнологи та партійні штаби завжди ламали голову над портретом потенційного виборця. Хто вона – ця людина, яка готова підтримати їхнього кандидата чи політичну силу? Адже тільки віднайшовши відповідь на це питання, тільки зрозумівши проблеми і бажання виборця, можна вибудовувати «під них» успішні програми та політичні стратегії.

Зазвичай портрет виборця складають із таких характеристик, як вік, стать, соціальний статус, рівень освіти, регіон проживання, рівень доходів і таке інше.

Однак, як продемонстрував перший тур виборів президента України, здається, треба враховувати і транспорт, яким користується виборець.

Як помітили користувачі соціальних мереж, у Києві за кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського більше голосували у тих районах міста, де немає доступу до метрополітену, а жителі змушені користуватися маршрутками.

Це продемонструвала інтерактивна карта результатів голосування.

Ось на цьому зображенні намальовані гілки Київського Метрополітену, а зеленим виборчі дільниці, де переміг Зеленський, а червоно-фіолетовим – Порошенко.

У соцмережах пояснюють це по різному. Переважно тим, що, мовляв, ті, хто живе ближче до метро більше мають шансів не зіпсувати собі настрій, бути задоволеним життям та станом транспортної інфраструктури.

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До речі, НСК «Олімпійський», куди кандидат Зеленський публічно запросив Петра Порошенка, розташований біля станції метро «Олімпійська».

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