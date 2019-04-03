Транспорт і електорат. Чи дійсно пасажири маршруток підтримують Зеленського?

Політтехнологи та партійні штаби завжди ламали голову над портретом потенційного виборця. Хто вона – ця людина, яка готова підтримати їхнього кандидата чи політичну силу? Адже тільки віднайшовши відповідь на це питання, тільки зрозумівши проблеми і бажання виборця, можна вибудовувати «під них» успішні програми та політичні стратегії.
Зазвичай портрет виборця складають із таких характеристик, як вік, стать, соціальний статус, рівень освіти, регіон проживання, рівень доходів і таке інше.
Однак, як продемонстрував перший тур виборів президента України, здається, треба враховувати і транспорт, яким користується виборець.
Як помітили користувачі соціальних мереж, у Києві за кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського більше голосували у тих районах міста, де немає доступу до метрополітену, а жителі змушені користуватися маршрутками.
Це продемонструвала інтерактивна карта результатів голосування.
Ось на цьому зображенні намальовані гілки Київського Метрополітену, а зеленим виборчі дільниці, де переміг Зеленський, а червоно-фіолетовим – Порошенко.
У соцмережах пояснюють це по різному. Переважно тим, що, мовляв, ті, хто живе ближче до метро більше мають шансів не зіпсувати собі настрій, бути задоволеним життям та станом транспортної інфраструктури.
До речі, НСК «Олімпійський», куди кандидат Зеленський публічно запросив Петра Порошенка, розташований біля станції метро «Олімпійська».
Читайте ще:
Зеленський закликав Порошенка взяти участь у дебатах на «Олімпійському» в Києві
Як голосували регіони України: уперше немає розколу за мовною ознакою
FACEBOOK КОМЕНТАРІ