Телеміст заборонений правилами дебатів – Аласанія

Національна суспільна телекомпанія України не буде транслювати дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським у форматі телемосту. Про це виданню theБабель 11 квітня заявив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

«Телеміст заборонений правилами дебатів. Його не буде. Якщо 19-го прийде Порошенко, він отримає свій час в ефірі, але це буде нецікаво», – заявив Аласанія.

Він також додав, що команда Зеленського навряд чи прийде на дебати в студії «Суспільного». «Вони не зацікавлені в дебатах», – сказав Аласанія.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

«Ми йдемо назустріч. І, якщо справді всі хочуть із нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст», – заявив голова штабу Зеленського Іван Баканов в ефірі телеканалу «Прямий».

Він пояснив, що у випадку, якщо Петро Порошенко буде у студії на Суспільному, а Зеленський на НСК «Олімпійський», то можна буде «поєднати картинки» через прямий ефір.

Напередодні у виборчому штабі Петра Порошенка заявили про запрошення для Зеленського прийти на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня о 14:14, вказавши, що Порошенко буде і на дебатах на «Суспільному» 19 квітня. Речник штабу Порошенка Олег Медведєв зазначив, що чинний глава держави може прибути на стадіон і 19 квітня, як пропонує Зеленський, але тільки не в той час, коли плануються дебати на «Суспільному».

НСК «Олімпійський» у Києві раніше повідомив, що отримав заявки на проведення дебатів 14 і 19 квітня від обох кандидатів.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.