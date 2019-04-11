За два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський

Протягом двох останніх років Володимир Зеленський щонайменше одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента. Про це йдеться у програмі розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Так, у Женеву Зеленський літав у лютому, квітні, листопаді та грудні 2017-го року, а потім в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок Андрій Богдан летів разом з ним.

​Після переїзду Ігоря Коломойського в Ізраїль наприкінці літа 2018 року, Зеленський ще двічі злітав у Тель-Авів, теж у супроводі Андрія Богдана – у листопаді та грудні 2018-го року, при чому під час грудневої поїздки до них також долучився голова партії «Слуга Народу» Іван Баканов.

​Також журналісти зазначають, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

Олігарх Ігор Коломойський у телефонному коментарі «Схемам» спершу повідомив, що Зеленський справді літав до нього на день народження в Женеву у лютому 2018 року. А на уточнення, чи тоді це була їхня остання зустріч, олігарх додав: «По-моєму, так. Ви коли починаєте, ставите запитання, як слідчий, так я починаю соватися. Ну, може, десь і перетнувся, але чорт його знає. Ну так цілеспрямованих зустрічей якихось немає. Ну тим паче, ми ж розуміли, що вже почалася політична історія, тому всі ці зв'язки, що його компрометують, нам не потрібні», – повідомив Ігор Коломойський Радіо Свобода.

Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва у компанії Зеленського, посилаючись на те, що це «його приватне життя».

Отримати пояснення Зеленського про причини частих перельотів у Тель-Авів та Женеву з юристом олігарха не вдалось – останніми днями він не з’являвся на публіці, на дзвінки журналістів не відповідав, а його штаб залишив без відповіді запит «Схем» з проханням про коментар.

31 грудня 2018 року актор та співзасновник «Студії Квартал 95» Володимир Зеленський публічно оголосив, що візьме участь у наступних виборах президента України.

Партія «Слуга народу» була зареєстрована під цією назвою наприкінці 2017 року.