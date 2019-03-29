Зеленський позбувся частки в російському кінобізнесі «Кварталу» на користь свого ж «кварталівця»

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський уже не володіє часткою в російському кінобізнесі. Він позбувся її на користь Андрія Яковлєва – автора «Студії Квартал-95». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

​Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Кіпру, у компанії Green Family LTD, яка володіє кінобізнесом «кварталівців» у Росії, змінилися засновники.

Володимир Зеленський, який був співзасновником компанії разом зі своїми партнерами по «Кварталу 95» (Андрій Яковлєвим, Сергієм та Борисом Шефірами), а також соратником Ігоря Коломойського Тімуром Міндічем (через компанію Appex International LTD), вийшов із бізнесу.

Міндіч – соратник Ігоря Коломойського, він має частку у наближених медіаструктурах. Раніше журналісти «Схем» розповідали про його візит на день народження Коломойського у Женеві в лютому 2018 року.

Зараз частки у Green Family LTD розподілені так: Андрій Яковлєв – 400 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Appex International LTD Тімура Міндіча – 1000 євро.

​Однак ще на початку року частки розподілялися інакше: Андрій Яковлєв – 100 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Володимир Зеленський – 300 євро, Appex International LTD Тімура Міндіча – 1000 євро.

​Green Family LTD –​ засновниця російських компаній «​Грин филмс»​, «Вайсберг пикчерс»​ і «​Платинумфильм»​. Вони продовжують працювати в Москві.

Таким чином, підсумовують журналісти, «кварталівці» не припинили вести бізнес у Росії, однак роблять це вже без свого лідера – Володимира Зеленського. В інтерв'ю Дмитру Гордону він заявляв, що виробництво кіно і телесеріалів його команда припинила ще у 2014 році.