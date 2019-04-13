Адміністрація президента офіційно анонсувала дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня

Адміністрація президента України офіційно анонсувала дебати кандидатів у президенти на НСК «Олімпійський» у Києві.

«У неділю, 14 квітня о 14:00 президент України Петро Порошенко відвідає НСК «Олімпійський», – йдеться в повідомленні.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

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Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.