«Ало, це пральня?». Соцмережі про телефонні дебати Порошенка і Зеленського

Жарти про аналізи виходять на другий план. Із вечора 11 квітня, після телефонної розмови Петра Порошенка із Володимиром Зеленським в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», користувачі соцмереж отримали новий привід для дискусій та мемів.

Чинний президент України приїхав до студії телеканалу «1+1», щоб запросити Володимира Зеленського на передвиборчі дебати 14 квітня на стадіоні НСК «Олімпійський»​. Зеленський долучився до ефіру телефоном, але після суперечки на тему дебатів зв’язок із ним обірвався.

З огляду користувачів соцмереж, ці «телефонні дебати» виглядали комічно:

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​«​Картковий будиночок»​ на очах всієї країни»​

Генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко публікує розлогий пост, в якому пише про намір позиватися до суду на Петра Порошенка за те, що він «увірвався в ефір без запрошення».

Таку реакцію громадський активіст, колишній учасник АТО Андрій Шор назвав істерикою:

Медіаексперт Наталія Лігачова не розуміє, чому чинний президент може отримати позов до суду:

На думку журналіста Юрія Бутусова, участь Петра Порошенка у політичному ток-шоу опозиційного телеканалу – реальна демократія в дії.

«Виникає, правда, питання – а чому раніше, п'ять років до першого туру, ми не бачили такого сильного і сміливого Порошенко в прямих ефірах телеканалів з критично налаштованими гостями?» – запитує журналіст.

«​Всі були деморалізовані нахрапом Президента​»​

«Зеленський відповів зухвало, але так, щоб не бути втягнутим у чуже безумство», – вважає журналістка Тетяна Даниленко.

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Дехто вважає, що Петро Порошенко «клеїв дурня»:

Я побачила руйнацію статусу посади президента» – Тимошенко

«Коли Володимир Зеленський кинув трубку практично майже в обличчя діючому президенту, і я побачила, який це стрес для президента, і що, знаючи його проблеми зі здоров’ям, у нього просто пересохло в горлі, й він просто не міг далі говорити, треба просто вміти бути людьми і вчасно подати один одному навіть ковток води», – сказала лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Чи відбудуться дебати 14 квітня на стадіоні НСК «Олімпійський», як пропонує Петро Порошенко – залишається відкритим питанням.

Правила гри нагадує голова правління НСТУ Зураб Аласанія:

«​В Парижі, так в Парижі»​

Тим часом, на арені соцмереж активно поширюють жарти і меми про пригоди кандидатів у Парижі та Берліні:

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