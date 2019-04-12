«Ало, це пральня?». Соцмережі про телефонні дебати Порошенка і Зеленського

Жарти про аналізи виходять на другий план. Із вечора 11 квітня, після телефонної розмови Петра Порошенка із Володимиром Зеленським в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», користувачі соцмереж отримали новий привід для дискусій та мемів.
Чинний президент України приїхав до студії телеканалу «1+1», щоб запросити Володимира Зеленського на передвиборчі дебати 14 квітня на стадіоні НСК «Олімпійський». Зеленський долучився до ефіру телефоном, але після суперечки на тему дебатів зв’язок із ним обірвався.
З огляду користувачів соцмереж, ці «телефонні дебати» виглядали комічно:
«Картковий будиночок» на очах всієї країни»
Генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко публікує розлогий пост, в якому пише про намір позиватися до суду на Петра Порошенка за те, що він «увірвався в ефір без запрошення».
Таку реакцію громадський активіст, колишній учасник АТО Андрій Шор назвав істерикою:
Медіаексперт Наталія Лігачова не розуміє, чому чинний президент може отримати позов до суду:
На думку журналіста Юрія Бутусова, участь Петра Порошенка у політичному ток-шоу опозиційного телеканалу – реальна демократія в дії.
«Виникає, правда, питання – а чому раніше, п'ять років до першого туру, ми не бачили такого сильного і сміливого Порошенко в прямих ефірах телеканалів з критично налаштованими гостями?» – запитує журналіст.
«Всі були деморалізовані нахрапом Президента»
«Зеленський відповів зухвало, але так, щоб не бути втягнутим у чуже безумство», – вважає журналістка Тетяна Даниленко.
Дехто вважає, що Петро Порошенко «клеїв дурня»:
Я побачила руйнацію статусу посади президента» – Тимошенко
«Коли Володимир Зеленський кинув трубку практично майже в обличчя діючому президенту, і я побачила, який це стрес для президента, і що, знаючи його проблеми зі здоров’ям, у нього просто пересохло в горлі, й він просто не міг далі говорити, треба просто вміти бути людьми і вчасно подати один одному навіть ковток води», – сказала лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Чи відбудуться дебати 14 квітня на стадіоні НСК «Олімпійський», як пропонує Петро Порошенко – залишається відкритим питанням.
Правила гри нагадує голова правління НСТУ Зураб Аласанія:
«В Парижі, так в Парижі»
Тим часом, на арені соцмереж активно поширюють жарти і меми про пригоди кандидатів у Парижі та Берліні:
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