У Зеленського назвали час і місце «головних дебатів країни»

У штабі кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського 12 квітня назвали заплановані час і місце події, яку в команді Зеленського називають «головними дебатами країни».

Штаб поширив відеоролик, у якому стверджує, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійський».

Президент України і кандидат на цю посаду Петро Порошенко заявив 11 квітня в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», що чекатиме свого опонента на НСК «Олімпійський» 14 квітня о 14:14, а продовжити діалог готовий на передбачених українським законодавством дебатах, які розпочнуться в студії Суспільного мовника 19 квітня о 20:00.

НСК «Олімпійський» у Києві раніше повідомив, що отримав заявки на проведення дебатів 14 і 19 квітня від обох кандидатів.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.