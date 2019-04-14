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14 Квітень 2019, Київ 15:07
Новини | Політика

Порошенко буде чекати Зеленського на «Олімпійському» до 15:00 – трансляція

Президент України та кандидат у президенти України Петро Порошенко на НСК «Олімпійський». Київ, 14 квітня 2019 року

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Президент України Петро Порошенко чекатиме свого опонента на президентських виборах Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» до 15:00. Про це він заявив журналістам.

Як зазначив президент, 40-45 хвилин достатній час, щоб приїхати на стадіон.

Після цієї заяви Порошенко перейшов до виступу, передбаченого форматом дебатів.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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