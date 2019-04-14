Дебати Петра Порошенка з Петром Порошенком: хто переміг? (огляд соцмереж)

«Я прийшов, тебе нема» – під таким гаслом відбулися «дебати» кандидата в президенти України Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Та анонсована раніше зустріч двох кандидатів відбулася лише за участі Порошенка. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що в цей день не з'явиться на стадіоні, оскільки остерігається провокацій.

Порошенкові вдалося поспілкуватися з журналістами в очікуванні опонента, потанцювати та зібратися на стадіоні зі всіма охочими. Як реагували соцмережі на дебати? Чи переконливо звучав Порошенко та чи можна визначити переможця? Радіо Свобода зібрало найцікавіші реакції з соцмереж.​

«Колись, після всіх цих виборів, проллється світло на інформацію, як на НСК «Олімпійському» хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав, отримав ось таку секретну інформацію. Зараз я не готовий про неї говорити», – прокоментував Володимир Зеленський заплановані «дебати» на НСК «Олімпійському».

Втім, Петро Порошенко, все ж дав своєму опоненту час доїхати до стадіону. В цей час чинний президент поспілувався зі ЗМІ та зробити спільне фото із прихильниками.

Порошенко заявив, що поява Зеленського, могла б припинити кампанію, яка розгорнулася в інтернеті.

«Стосовно відео роликів: я не хочу мірятися роликами. Я категоричний противник віртуальних кампанії. І для того щоб народна творчість (прихильників – ред.) того чи іншого президента, чи незалежних креативних агенцій «зменшила свій запал», є єдиний інструмент – дебати. Прийди, розкажи, дай відповідь і все закінчиться. Якщо ти ховаєшся, мені це, не просто як президенту, як громадянину не подобається. Президент має бути реальний, а не віртуальний. Президент має бути сильний, бо я хочу знати, як країна буде захищена і я це, на жаль, побачити не можу», – зазначив президент.

«Не стадіон, так не стадіон?»

Дехто звернув увагу на те, що попри виклик Зеленського на стадіонні дебати, Порошенко все ж виступав не на полі стадіону, а у прес-кімнаті.

​Охочих побачити президента було досить багато.​

Так само чекали й на присутність його опонента Володимира Зеленського.

Поза тим, кандидат дивився трансляцію.

​Втім, користувачі соцмереж звернули увагу на те, що саме існування дебатів в Україні – це показове явище і є свідченням розвитку української демократії.

Журналістка Христина Бердинських пише, що рейтинг Зеленського все ж дозволяє йому не приходити на стадіон до Порошенка: «Звісно, президент був би радий спілкуватись щоденно в прямому ефірі з Зеленським, щоб встигнуи показати виборцям, що Зе нічого не розуміє в реальній політиці, але він не в тій рейтинговій ситуації, щоб диктувати ЗЕ свої умови».

Хто виграв?

Чи є відсутність кандидата у президенти Володимира Зеленського – його поразкою? Тут соцмережі розділились. Дехто писав, що це є перемогою чинного президента. Дехто писав, що Зеленський говорив про дату 19 квітня, а тому Порошенко використав Олімпійський 14-го квітня як нагоду висловитись.

Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович віддав перевагу на дебатах Петру Порошенку: «Зеленський вже програв, незалежно від результату виборів. Навіть якщо він отримає більшість на виборах - його це не врятує. Бо це пасивна більшість - глядачі, а не громадяни».

А дехто не зміг визначитись із переможцем.

А тим часом на українських телеканалах:

Протягом промови, Порошенко додав, що завтра його та Зеленського запрошено на «Свободу слова» на телеканалі ICTV, тому вони можуть зустрітися і там. Але у соцмереж з'явились і альтернативні варіанти.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.