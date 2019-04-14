Лідер кримських татар сказав, які п’ять питань має до кандидата Зеленського щодо Криму

Лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв (фракція «Блок Петра Порошенка») повідомив, які п’ять питань щодо Криму він має до кандидата на посаду президента України, коміка Володимира Зеленського.

«Шановний Володимире Олександровичу, за час передвиборчої кампанії ми не почули від вас і від деяких інших кандидатів на посаду президента відповідей на низку гострих для кримськотатарського народу та інших мешканців Криму запитань. Тому я хотів би вам поставити кілька запитань. Їх загалом у мене п’ять. Прошу дати на них лаконічні відповіді», – сказав Джемілєв в ефірі телеканалу «Прямий», звертаючись до Зеленського. Ці питання такі:

Чи вважаєте ви, як стверджує російська сторона, що Крим став частиною Російської Федерації в результаті вільного, демократичного волевиявлення жителів Криму? Чи ви все-таки вважаєте його окупованою територією, яку беззастережно слід повернути до складу України? Ви казали, що докладете всіх можливих зусиль для налагодження добросусідських відносин із Російською Федерацією для встановлення миру. Оскільки не ми нападали на Російську Федерацію, не ми окупували частину її території, не ми нав’язували Росії, яким шляхом їй іти, то хотів би знати, які поступки ви маєте на увазі для того, щоб встановити так званий мир із Російською Федерацією? Чи містять ці поступки, наприклад, визнання законності анексії Криму, визнання так званих «республік» Донецька і Луганська (підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що захопили частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, а у своїх назвах мають слово «республіка» – ред.), хай навіть у складі України? Чи погодитеся ви на зустріч із (президентом Росії Володимиром) Путіним, якщо він запропонує провести цю зустріч на території анексованого Криму? Деякі кандидати на посаду президента під час першого туру передвиборчої кампанії казали, що для встановлення добрих відносин із Росією вони знімуть блокаду з Криму. Якщо ви станете президентом, теж підете на такі кроки? Яка ваша позиція щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію – тобто переформатування в територіально-національну автономію, яка була ліквідована радянським режимом після геноциду кримськотатарського народу?

За офіційними результатами виборів президента України 31 березня, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного голову держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Повторне голосування щодо цих двох кандидатур відбудеться 21 квітня.