Речник Путіна відповів Зеленському щодо Донбасу

Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив 8 квітня, що президент Росії Володимир Путін вважає збройний конфлікт на Донбасі внутрішньоукраїнським, повідомляють російські інформагенції.

«Путін неодноразово говорив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі все-таки головне – це не діалог з Москвою, оскільки Москва не є учасницею цього конфлікту. Це внутрішньоукраїнський конфлікт, і вирішити його можуть самі українці, якщо вони будуть говорити один з одним», – заявив Пєсков, коментуючи заяву кандидата в президенти України Володимира Зеленського про необхідність переговорів із Росією для припинення війни на сході України.

Зеленський заявив в ефірі телеканалу «Україна» 7 квітня, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, але в інтересах України.

«Жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою», – заявив Зеленський. Він додав, що питання припинення війни на сході України потрібно вирішувати шляхом переговорів із Росією за посередництва Заходу.

«Треба продовжувати мінський процес. Але... цей мінський формат треба реформувати», – сказав Зеленський.

Відносини між Україною та Росією різко загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. Росія визнана в Україні країною-агресором.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.