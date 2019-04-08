Штаб Зеленського звернувся по охорону – МВС

Штаб кандидата у президенти України, шоумена Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ із проханням гарантувати кандидатові охорону, повідомив радник голови МВС Іван Варченко.

«До першого туру, в період агітації, ми здійснювали охорону дев’ятьох кандидатів у президенти. Зараз по таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського», – сказав він 8 квітня в Києві.

За результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.