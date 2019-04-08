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08 Квітень 2019, Київ 16:19
Новини | Політика

Штаб Зеленського звернувся по охорону – МВС

До першого туру МВС здійснювало охорону дев’ятьох кандидатів у президенти, повідомив Іван Варченко

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Штаб кандидата у президенти України, шоумена Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ із проханням гарантувати кандидатові охорону, повідомив радник голови МВС Іван Варченко.

«До першого туру, в період агітації, ми здійснювали охорону дев’ятьох кандидатів у президенти. Зараз по таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського», – сказав він 8 квітня в Києві.

За результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Кандидати у президенти під час голосування – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Кандидати у президенти під час голосування – фоторепортаж

31 березня в Україні відбувається голосування на чергових виборах президента

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