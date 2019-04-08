Радіо Свобода Daily: Порошенко запросив усіх на дебати 14 квітня

Дебати

Президент України Петро Порошенко, який нині кандидує на другий термін, запросив свого суперника на виборах, коміка і керівника «Студії 95» Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів, для проведення дебатів із ним на Олімпійському стадіоні в Києві, як то раніше пропонував сам Зеленський.

Як сказав Порошенко в ефірі телеканалу «Україна», він чекає Зеленського 14 квітня для проведення дебатів на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» – «саме там, де запропонував пан Зеленський».

ЦВК офіційно оголосила результати 1-го туру виборів

Центральна виборча комісія на засіданні 7 квітня офіційно встановила результати виборів президента України та оголосила повторне голосування 21 квітня. За Володимира Зеленського в першому турі проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,40%, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%, за Ігоря Смешка – 6,04%, за Олега Ляшка – 5,48%, за Олександра Вілкула – 4,15%, за Руслана Кошулинського – 1,62%.

Решта кандидатів набрали менше від 1%.

А якщо в «другому турі» ви плануєте голосувати не за місцем реєстрації, то тримайте посилання на пояснення від ЦВК, як це зробити.

70-річчя НАТО

70 років тому, 4 квітня 1949 року, виник Північноатлантичний альянс – військово-політичний союз, відомий за абревіатурою НАТО (North Atlantic Treaty Organization). Якщо антипод НАТО – Організація Варшавського договору – і виникла пізніше, і вже близько 30 років як зникла, то альянс продовжує існувати, до нього приєднуються нові члени. Про те, як створювали НАТО, про його сьогодення й перспективи на майбутнє Радіо Свобода спілкувалося з політологом-міжнародником Миколою Бєлєсковим.

Єдине експериментальне селище в Україні

Шосте селище або так зване Соцмісто – це один з історичних районів Запоріжжя, що є своєрідним архітектурним пам’ятником українського конструктивізму. Експериментальне селище розбудовували у 1929–1932 роках, як поселення для працівників Дніпровської ГЕС (Дніпрогесу) і розташованих неподалік підприємств важкої промисловості, яке зводили в рамках радянської індустріалізації.

Наразі архітектори та запорізькі історики пропонують включити цей унікальний архітектурний комплекс до списку спадщини ЮНЕСКО. Репортаж із міста читайте за лінком.

Інтерв’ю з Савостіною

Хайп, динаміка, мобілізація виборців через соцмережі – все це яскраві ознаки протистояння між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Але нинішня президентська кампанія лякає підприємців. Це зазначила Радіо Свобода журналіст, блогер, засновниця проекту «Made in Ukraine» Юлія Савостіна. Вона критикує Зеленського за відсутність «будь-якої конкретики з приводу зміни економічного курсу». Водночас Савостіна зазначила, що якби Порошенко виконав бодай третину своїх обіцянок, його б «канонізували». Але і зроблено ним чимало, додає гостя студії. Також вона розповіла, як «Made in Ukraine» незалежно від політичних протистоянь в Україні вдається знайомити світ з українським – товарами, послугами і маршрутами туристичних подорожей. Повне інтерв'ю можна почитати тут.

​«Це моя реабілітація»

Арслан Місіратов унаслідок російської агресії та анексії Криму втратив родину та домівку, а також добре оплачувану роботу та майно у Росії. Він, під позивним «Аслан», пройшов чи не всі «гарячі точки» Донбасу у складі ДУК ПС (Добровольчий український корпус «Правий сектор»), а тепер розпочав власну справу в Києві. Заклад кримськотатарської кухні «Хайтарма» став для «Аслана» не лише способом заробляти на життя, а й місцем реабілітації після контузій та втрати побратимів. Свою складну історію Арслан Місіратов розповів Радіо Свобода.

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