Національний екзит-пол: найактивніше за Зеленського голосували люди від 30 до 39 років

Найбільш активно кандидата в президенти Володимира Зеленського у першому турі виборів підтримали молоді люди – про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи Національного екзит-полу на першому турі виборів президента України.

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За словами Міщенка, найактивніше Зеленського підтримала молодь від 18 до 29 років, однак водночас активність електорату цього віку знизилася порівняно з 2014 роком: участь у волевиявленні взяли 40% молодих людей порівняно з 46% на попередніх виборах. Таким чином, найактивнішими виборцями Зеленського виявилися люди від 30 до 39 років.

«Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх учасників виборів. Лише 12% тих, хто голосував за Зеленського, це люди віком 60 років і старше. Найстарші виборці – це виборці Бойка, 51%. Це люди віком від 60 років і старше», – сказав Міщенко.

Він зауважив також, що найбільш активними на першому турі цих виборів виявилися виборці старшого віку.

«Цікава тенденція, що, якщо порівнювати з виборами 2014 року, то найбільш помітно збільшилася частка людей від 60 років і більше. Тоді вона складала 55%, а зараз – 70%. Із чим це може бути пов’язано – з тим, що на виборах ця вікова група найчастіше голосує за таких кандидатів, як Бойко», – припустив соціолог.

Як повідомила керівниця Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, Володимир Зеленський має найбільший відсоток підтримки серед молодих людей, хоча за нього проголосували й 22% опитаних віком виборців від 50 до 60 років.

«Якби лише молоді люди від 18 до 29 років взяли участь у виборах, то Зеленський переміг би ще в першому турі… Зеленський набирає 57% серед молоді, до 30 років. На другому місці Порошенко – лише 14%, Тимошенко – 7%», – сказала Бекешкіна.

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Соціологиня уточнила, що за Зеленського проголосували 42% опитаних студентів і третина від всієї кількості опитаних виборців із вищою освітою. 17% опитаних студентів сказали, що проголосували за Петра Порошенка. За даними екзит-полу, 46% виборців Порошенка мають вищу освіту.

Бекешкіна назвала результати голосування «феноменом», який варто досліджувати.

«Я думаю, це серйозний сигнал для політики і політиків взагалі, що політику треба істотно змінювати і вона така, як є, неприйнятна для молодого покоління», – припустила вона.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.