У Порошенка запропонували Зеленському час проведення дебатів на «Олімпійському» 19 квітня

Президент України Петра Порошенка пропонує кандидату в президенти України, шоумену Володимиру Зеленському провести передвиборні дебати на НСК «Олімпійський» між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім взяти участь на дебатах в студії Суспільного мовника. Про це повідомив спікер виборчого штабу Порошенко Олег Медведєв на брифінгу в понеділок.

«Петро Порошенко на додачу до тих дебатів, які передбачені законодавством пропонує Володимиру Зеленському в цей же день 19 квітня провести ще одні дебати на стадіоні «Олімпійський» у часових рамках з 16:00 до 18:00. Чому? Далі і Порошенко, і Зеленський повинні висунутися, кожен окремо своєю дорогою, на дебати на Суспільне телебачення», – зазначив Медведєв.

Він нагадав, що кандидати в президенти повинні прибути в студію «Суспільного» о 19:30 п’ятниці і провести жеребкування для встановлення послідовності виступів.

Після того, як Зеленський закликав провести дебати на стадіоні Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві, Порошенко відповів згодою і визначив дату такої зустрічі, 14 квітня, – бо 19 квітня, як хоче Зеленський, мають відбутися офіційні теледебати у приміщенні НСТУ.

Спроба цих дебатів відбулася на НСК «Олімпійський» раніше 14 квітня, але Зеленський, як і обіцяв, на них не з’явився.

У відповідь на заклик Порошенка про 14 квітня Зеленський і представники його штабу заявили, що цей кандидат влаштує свої дебати 19 квітня у визначений законом час, о 19-й годині, але не у студії НСТУ, як визначено постановою ЦВК 2014 року, а в НСК «Олімпійський».

У Центрвиборчкомі у відповідь заявляли, що не бачать підстав змінювати ту постанову, відтак акція Зеленського на стадіоні не буде його участю в теледебатах, яку приписує закон про вибори президента України. Порошенко не раз заявляв, що прийде саме на ці законні дебати.

Раніше 14 квітня речник виборчого штабу голови держави Олег Медведєв заявив, що Петро Порошенко готовий прийти 19 квітня і на «Олімпійський», але лише за умови, що час цієї дискусії не буде збігатися з часом офіційних дебатів в ефірі НСТУ.