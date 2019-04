На одноосібних «дебатах» Порошенко презентував свою програму (світова преса)

Американська газета The New York Times розповідає про одноосібні «дебати» президента України Петра Порошенка. Португальське видання Diario de Noticias пише про запевнення канцлера Німеччини Анґели Меркель щодо підтримки України за будь-яких результатів президентських виборів. Британський часопис The Guardian повідомляє, що винуватця нападу на авто посла України у Лондоні відправлять до психіатричної лікарні.

Американський часопис The New York Times містить статтю «У ході одноосібних «дебатів» президент України презентує свою програму і висміює свого суперника». Нью-йоркське видання зазначає, що українські президентські перегони набули дещо сюрреалістичного розвитку. Річ у тім, що на неділю були призначені дебати між двома кандидатами у президенти, але виявилось так, що лише Петро Порошенко на ті дебати з’явився, обговоривши майбутнє України з порожньою трибуною, призначеною для його опонента Володимира Зеленського. Сам Зеленський, як додає газета, заявив напередодні дебатів, що на них не з’явиться. Але президент Порошенко, намагаючись «оживити» свою передвиборчу кампанію, таки прийшов на дебати, визначивши свого опонента як «несерйозного віртуального кандидата». Одноосібні «дебати», як пише нью-йоркський часопис, які були проведені на стадіоні у Києві і транслювались наживо, відбулись лише за тиждень до вирішального другого туру президентських виборів, які від самого початку вирізнялися різноманітними вибриками і брудними витівками радше ніж політичними питаннями, на кшталт: як саме покласти край п’ятирічній війні на сході України.

The New York Times пише, що Петро Порошенко використав відсутність Зеленського аби подати своє бачення кампанії, наголосивши, що українські виборці не мусять покладати майбутнє України на недосвідченого коміка у часи війни. Газета додає, що Зеленський ніколи не обіймав посад в уряді, і не має жодного політичного досвіду, лише роль у телевізійному серіалі, де він грає вчителя, який випадково став президентом. Порошенко сказав, що йому не подобається, коли замість того аби брати участь у дебатах, на сцені постає віртуальний кандидат, який намагається переконати людей за допомогою відео. Це, на думку Порошенка, не гідно української демократії. Порошенко також зазначив, що Зеленський використовує вибори як сценарій для фільму. Нью-йоркське видання завершує, вказуючи, що багато українців відчувають розчарування щодо нездійснення мрій Революції гідності 2014 року.

Найбільше періодичне видання Португалії Diario de Noticias публікує статтю «Меркель демонструє підтримку України незалежно від результату виборів». У підзаголовку додається, що канцлер Німеччини запевнила офіційний Київ, що її уряд і надалі виступатиме за захист територіальної цілісності і суверенітету України без огляду на те, хто саме переможе у другому турі президентських виборів. Лісабонський часопис повідомляє про зустріч президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Берліні. Керівник уряду Німеччини запевнила Порошенка у тому, що не зважаючи на будь-які результати президентських виборів в Україні, Берлін і надалі підтримуватиме позитивний розвиток подій в Україні. За словами Меркель «Німеччина стабільно стоїть на боці України». Водночас, як додає видання, Меркель відкинула критичні зауваження щодо нібито втручання Німеччини у хід виборів в Україні, наголосивши, що для обох країн є надзвичайно важливим тримати зв’язок і обговорювати низку питань, включно з виборами.

Лісабонська газета пише, що Анґела Меркель також наголосила, що «Нормандський формат», який підтримує діалог між Києвом та Москвою для вирішення конфлікту у східній Україні, залишатиметься в активному режимі і після виборів в Україні. Водночас канцлер Німеччини висловила жаль щодо незначного поступу у запровадженні Мінських мирних угод, спрямованих на покладення краю збройному протистоянню на Донбасі. Анґела Меркель разом із тим привітала певні позитивні зрушення в економічній сфері України, досягнуті попри певну ціну, яку заплатило українське суспільство на шляху здійснення реформ згідно з настановами МВФ. Президент Порошенко, як пише португальський часопис, у свою чергу заявив, що його кандидатура на президентських виборах є цілком «реальною» порівняно до, як він висловився, «віртуальної» кандидатури його опонента на виборах Володимира Зеленського.

Британський щоденник The Guardian публікує матеріал із заголовком: «Чоловіка, який протаранив авто українського посольства у Лондоні помістилидо психіатричної лікарні». Лондонське видання повідомляє, що 40-річний чоловік, який у суботу протаранив службове авто посла України у Великій Британії, припарковане біля українського посольства, пройде курс амбулаторного психіатричного обстеження. Газета додає, що заарештованого лондонською поліцією чоловіка, щодо якого застосували вогнепальну зброю з метою його зупинити, ретельно обстежать психіатри у лікарні, згідно з британським законом про психічне здоров’я. 40-річного чоловіка, ім’я та походження якого не розголошуються, було заарештовано за звинуваченнями у спробі вбивства співробітників поліції, після того, як він здійснив умисний напад на службове авто посла України Наталії Галібаренко.

The Guardian пише, що представники слідчих органів Скотланд-Ярду повідомили, що після арешту затриманого у лондонському районі Голланд Парк, його переведуть до шпиталю для надання медичної допомоги. Керівник відділу поліції особливого призначення Енді Вокер також додав, що разом із цим буде проведене детальне розслідування випадку, коли співробітники поліції змушені були застосувати вогнепальну зброю біля посольства України. Поліція Великого Лондона тим часом підтвердила, що на місце події біля українського посольства була скерована спеціальна група озброєних поліцейських у рамках здійснення заходів безпеки у Лондоні. Співробітники поліції, у свою чергу, повідомили, що отримали повідомлення щодо хуліганської поведінки зі застосуванням автомобіля. Коли на місце події прибула поліція, «Мерседес» срібного кольору поїхав просто на співробітників поліції, зіштовхнувшись із автівками, які були запарковані на вулиці неподалік українського посольства. Один із свідків на ім’я Дарсі Мерсьє повідомив, що чоловік у «Мерседесі» приїхав на цю вулицю десь о сьомій годині ранку і гучно грав у салоні автомобіля українську музику, що виглядало як якийсь протест проти українського посольства. Представники посольства України підтвердили, що офіційне авто посла Наталії Галібаренко було протаранене у навмисний спосіб. Жоден із представників посольства при цьому не постраждав.

