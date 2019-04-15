Зеленський опублікував чергове звернення до Порошенка

Кандидат в президенти України, телеведучий і шоумен Володимир Зеленський опублікував звернення до свого суперника на виборах, чинного президента Петра Порошенка. Відеозвернення розміщене 15 квітня на сторінці Зеленського в Facebook.

«Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост, пост президента України. Пан Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю», а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про те, про що ви забули, про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігає по каналах в пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Тому що шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, це сумно. Дебати 19-го, справи – кожен день», – сказав Зеленський.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

14 квітня Порошенко прийшов на стадіон, де поспілкувався з журналістами.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.