Менш як за тиждень до другого туру Порошенко зустрівся з представниками бізнесу

У разі перемоги на виборах-2019 Петро Порошенко дбатиме про умови ведення бізнесу. Це чинний президент України і кандидат на цю посаду пообіцяв 15 квітня під час зустрічі з представниками української та західної бізнес-спільноти.

«Пригадайте ситуацію 2014 – 2015 років, коли катастрофа здавалася майже незворотною... Але нам вдалося зупинити панічне падіння гривні. Наші опоненти не вірили, що курс гривні до долара буде меншим за 40. А зараз Bloomberg називає гривню однією з найміцніших валют на пострадянському просторі», – сказав Порошенко.

За його словами, це вдалося зробити завдяки командній роботі Адміністрації президента, уряду і комітетів парламенту. Порошенко звернув увагу на зростання позицій України в рейтингах легкості ведення бізнесу і сприйняття корупції.

Ключовою у цих результатах є дерегуляція, вважає президент України і кандидат на цю посаду.

«Ми йдемо шляхом дерегуляції. У березні уряд скасував понад 140 застарілих регуляторних актів. Якщо я буду переобраний, то гарантую збереження спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу... Силовики мають бути посунуті від впливу на бізнес. Закриття економічних підрозділів має зачепити і СБУ, і МВС, і прокуратуру», – обіцяє Порошенко.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.