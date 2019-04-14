У штабі Зеленського заявили про плани кандидата на теледебати з Порошенком

У штабі кандидата на посаду президента України, коміка Володимира Зеленського заявили про те, які мають плани щодо передвиборчих теледебатів.

Як заявив речник штабу Дмитро Разумков агентству «Інтерфакс-Україна», Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

Спробу дебатів із Зеленським, яку раніше 14 квітня провів на НСК «Олімпійський» Порошенко і на яку його суперник, як і обіцяв, не з’явився, Разумков назвав «агітаційним мітингом» чинного голови держави.

«Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича (Порошенка – ред.) 19 квітня о 19:00 на «Олімпійському». Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально ухилитися від цих дебатів. Те, що там сьогодні не буде Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенка туди сьогодні прийти. Він зробив те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити», – заявив Разумков.

Порошенко і його прихильники звинувачують Зеленського в намаганні під будь-яким приводом ухилитися від публічних дебатів між двома кандидатами і закликають його прийти принаймні на офіційні теледебати, які мають, відповідно до закону про вибори президента України і постанови Центральної виборчої комісії, відбутися 19 квітня на «Суспільному» телеканалі в його приміщенні. Чинний президент не раз заявляв, що 19 квітня буде саме на цих теледебатах.

Зеленський і члени його штабу вже не раз заявляли, що кандидат влаштує свої дебати 19 квітня у визначений законом час, о 19-й годині, але не у студії НСТУ, як визначено постановою ЦВК 2014 року, а в НСК «Олімпійський».

У Центрвиборчкомі у відповідь заявляли, що не бачать підстав змінювати ту постанову, відтак акція Зеленського на стадіоні буде не його участю в теледебатах, яку приписує закон, а його агітаційним мітингом.

За офіційними результатами виборів президента України 31 березня, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного голову держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Повторне голосування щодо цих двох кандидатур відбудеться 21 квітня.