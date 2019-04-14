Українські силовики по-різному оцінили кількість присутніх на дебатах в «Олімпійському»

Силові відомства України по-різному оцінили кількість присутніх на дебатах у Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві, які намагався провести чинний президент і кандидат на переобрання на цю ж посаду Петро Порошенко зі своїм суперником, коміком Володимиром Зеленським раніше 14 квітня.

Як повідомив департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, поліція Києва заявила, що на «мирному зібранні громадян» були присутні «до п’яти тисяч людей».

Натомість Служба безпеки України повідомила, що «участь у публічному виступі, який відбувся на НСК «Олімпійський», узяло близько 15 тисяч осіб».

Сам Петро Порошенко і його прес-секретар Святослав Цеголко заявили, що на стадіоні були присутні близько 20 тисяч людей.

«Шкода, що поліція применшує кількість тих, хто зібрався сьогодні», – додав Цеголко.

Зеленський на зустріч із суперником, як і обіцяв, не з’явився.

Як встановило напередодні виборів президента України, що відбулися 31 березня, але не визначили переможця, розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UɅ:Перший», українські силові структури фактично виступили на боці різних кандидатів.

Зокрема, напередодні виборів неодноразово відвідувала Міністерство внутрішніх справ і зустрічалась із його очільником Арсеном Аваковим кандидатка на посаду президента України, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко – вона врешті обійняла третє місце і не вийшла до повторного голосування 21 квітня, на яке винесені кандидатури Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

«Силові структури стають інструментами в руках окремих кандидатів для перемоги на виборах, – мовиться в розслідуванні. – Служба безпеки і Генеральна прокуратура – це вертикаль голови держави, креатури президента Петра Порошенка, які грають на його боці. По інший бік – Міністерство внутрішніх справ і підпорядкована йому Національна поліція. Партнер Порошенка в коаліції Арсен Аваков, схоже, вже давно грає свою гру, самостійну від президента. І на цих виборах він як політик, вочевидь, зробив ставку не на нього – а на інших лідерів президентських перегонів».

У розслідуванні звернено увагу, що як тільки СБУ і ГПУ повідомили про викриття платної мережі агітаторів за Тимошенко, майже одразу із дзеркальною заявою щодо кандидата-конкурента вийшов Аваков і розповів про інші схеми підкупу виборців, до організації яких, за його словами, імовірно, причетний заступник голови президентської фракції Сергій Березенко.

Крім того, Аваков заявляв про виявлення апаратури прослуховування «під офісом» кандидата Зеленського, через що почали розслідування; СБУ повідомила у відповідь, що операція прослуховування, яку зірвала поліція, велася (в будинку через вулицю і за кілька будинків убік від офісу Зеленського – ред.) стосовно іншої особи, яка підозрюється в державній зраді; врешті, це була змушена визнати й поліція.

Міністр Аваков перед виборами не раз запевняв, що підпорядковані йому силовики гарантуватимуть безпеку і чесний перебіг виборчої кампанії і голосування.