Радіо Свобода Daily: Порошенко на «Олімпійському» чекав Зеленського, а той не прийшов

Дебати

Президент України Петро Порошенко 14 квітня приїхав на НСК «Олімпійський», щоб зустрітися зі своїми прихильниками та очікував на приїзд його опонента на президентських виборах Володимира Зеленського. Втім, він не з’явився. Натомість речник його штабу Дмитро Разумков агентству «Інтерфакс-Україна» сказав, що Зеленський чекає Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

А речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв повідомив «5 каналу», що чинний президент може прийти на стадіон для дискусії зі своїм опонентом, якщо час зустрічі не збігатиметься з часом офіційних дебатів на «Суспільному».

Тим часом радник президента Юрій Бірюков написав, що «зараз цілком серйозно триває обговорення зі штабом Зеленського щодо часу проведення теледебатів «НА стадіоні і У студії».

Порошенко також зазначив, що 15 квітня його та Зеленського запрошено на передачу «Свободу слова» на телеканалі ICTV, тому вони можуть зустрітися і там.

Ми також зібрали найцікавіші реакції з соцмереж на «дебати без Зеленського».

Напад на авто посла України у Лондоні

Біля будівлі українського посольства у фешенебельному лондонському районі Голанд Парк у суботу пролунали постріли. Все це стало наслідком того, що десь під 10-у годину ранку за місцевим часом велике авто «Мерседес» протаранило кілька разів, як виглядало, навмисно, службове авто посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, яке було припарковане біля входу до посольства. Посла України на цей час у посольстві не було. Ніхто з українських дипломатів не постраждав. Внаслідок операції поліції особливого призначення, яка обстріляла авто нападника, було заарештовано водія авта. Нині лондонською поліцією ведеться слідство у цій справі. Більше про це за посиланням.

Тепер коротко:

Український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу та захистив свої пояси чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями WBA і WBO.

Із Німеччини передали до Києва грамоту Петра І, втрачену після Другої світової війни.

У Міноборони розповіли, що Зеленський не проходив військову службу у ЗС України.

20 квітня, у «день тиші» перед другим туром виборів президента України, телеканал «1+1» покаже шоу та фільм з участю кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Війна України з Росією у піснях​

Українська поетеса та перекладач Ірина Шувалова досліджує пісні війни на Донбасі. Вона вивчала філософію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Каже, що мати філософську освіту для вивчення літератури – це додаткова перевага. Ірина Шувалова досліджує не лише українські пісні: «Коли я говорю про те, що мені цікава війна на Донбасі, мені цікаві усі сторони, які втягнуті в цю війну або які вирішили у неї свідомо вступити». Вона зауважує, що йдеться про розгляд пісень і українських, і пісень з окупованих територій, і російський матеріал. «Мені справді дуже важливо бачити цю війну і особливо людей, які в цій війні задіяні, безпосередньо чи пасивно. Якомога різнобічніше, повніше», – зазначила дослідниця в інтерв'ю Радіо Свобода.

Гра з мистецтвом

Потрапити всередину картини, відчути її атмосферу і перевтілитися у того, хто зображений на полотні – такий спосіб контакту із мистецтвом практикують фотохудожники Вікторія Сєргєєва і Сергій Чех. Їхній спільний проект «Гра у мистецтво» набирає обертів, а роботи збирають «лайки» у соціальних мережах. Радіо Свобода поговорило з митцями і про їхній проект, і про те, чи потрібне комусь мистецтво у часи політичних та соціальних катаклізмів і популізму.

Тінь чорної діри

Астрофізики з міжнародної групи Event Horizon Telescope (ЕНТ, «Телескоп горизонту подій») вперше в історії продемонстрували зображення тіні чорної діри. Цей об’єкт – у 6,5 мільярдів разів більший маси Сонця і знаходиться в центрі галактики М 87 (інша назва – Діва А) в сузір’ї Діви на відстані понад 50 мільйонів світлових років від Сонячної системи. Про відкриття оголосили 10 квітня під час спеціальної прес-конференції, а в деталях результат описаний у шести наукових статтях, які опублікували у спеціальному випуску журналу The Astrophysical Journal Letters. Радіо Свобода докладно пояснює, в чому полягає важливість цього відкриття і які перспективи воно відкриває.

Досліджуйте та відкривайте!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.