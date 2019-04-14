Поліція Лондона розповіла, що зробили з нападником на авто посла України у Британії

Поліція Лондона розповіла, що зробили з чоловіком, який 13 квітня кілька разів таранив своєю автомашиною запарковане авто посла України у Великій Британії: за повідомленням, його направили на примусове психіатричне лікування, передбачене законом про психічне здоров’я.
Поліція нагадала, що 40-річний чоловік уранці 13 квітня свідомо й не раз ударяв своїм автом машину посла Наталії Галібаренко, яка стояла біля будівлі посольства, і також пошкодив іще кілька автомашин поруч. Коли прибула поліція, він направив своє авто на неї; поліція відкрила вогонь із вогнепальної зброї і також застосувала електрошок, щоб затримати нападника.
У результаті інциденту ніхто з людей не потерпів, сам нападник теж. Про всяк випадок його обстежили в лікарні, ніч він провів за ґратами в поліційному відділку.
Поліція повідомила, що дії чоловіка, особу якого не розкривають, не пов’язані з екстремізмом чи тероризмом. Його затримання оформили за підозрою у спробі вбивства працівників поліції і злочинному заподіянні шкоди майну, але офіційних обвинувачень йому наразі не висували. Про мотиви нападу також не повідомляли.
Крім того, відповідно до стандартної процедури, окремо розслідується також застосування зброї поліцією.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ