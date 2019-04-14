Поліція Лондона розповіла, що зробили з нападником на авто посла України у Британії

Поліція Лондона розповіла, що зробили з чоловіком, який 13 квітня кілька разів таранив своєю автомашиною запарковане авто посла України у Великій Британії: за повідомленням, його направили на примусове психіатричне лікування, передбачене законом про психічне здоров’я.

Поліція нагадала, що 40-річний чоловік уранці 13 квітня свідомо й не раз ударяв своїм автом машину посла Наталії Галібаренко, яка стояла біля будівлі посольства, і також пошкодив іще кілька автомашин поруч. Коли прибула поліція, він направив своє авто на неї; поліція відкрила вогонь із вогнепальної зброї і також застосувала електрошок, щоб затримати нападника.

У результаті інциденту ніхто з людей не потерпів, сам нападник теж. Про всяк випадок його обстежили в лікарні, ніч він провів за ґратами в поліційному відділку.

Поліція повідомила, що дії чоловіка, особу якого не розкривають, не пов’язані з екстремізмом чи тероризмом. Його затримання оформили за підозрою у спробі вбивства працівників поліції і злочинному заподіянні шкоди майну, але офіційних обвинувачень йому наразі не висували. Про мотиви нападу також не повідомляли.

Крім того, відповідно до стандартної процедури, окремо розслідується також застосування зброї поліцією.