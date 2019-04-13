Напад на авто посла України у Лондоні. Все, що відомо на цей час

Лондон – Біля будівлі українського посольства у фешенебельному лондонському районі Голанд Парк у суботу пролунали постріли. Все це стало наслідком того, що десь під 10 годину ранку за місцевим часом велике авто «Мерседес» протаранило кілька разів, як виглядало, навмисно, службове авто посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, яке було припарковано біля входу до посольства. Посла України на цей час у посольстві не було. Ніхто з українських дипломатів не постраждав. Внаслідок операції поліції особливого призначення, яка обстріляла авто нападника, було заарештовано водія авта. Нині лондонською поліцією ведеться слідство у цій справі.

На тихій вулиці фешенебельної дільниці центральної частини Лондона Голланд Парк, де й знаходиться посольство України у Великій Британії, сьогодні було здійснено спецоперацію поліції особливого призначення з використанням, як вогнепальної так і електрошокової зброї.

Річ у тім, що зранку у суботу 13 квітня, приблизно о 8:30 ранку за місцевим часом (10:30 ранку за Києвом) лондонська поліція отримала повідомлення, що чоловік віком десь під 40 років почав вдаряти своїм великим автом марки «Мерседес» у авта, які припарковані на вулиці, де розташовано кілька дипломатичних представництв, включно з українським.

І ще приблизно за годину співробітники українського посольства звернулись до поліції про допомогу, бо той самий чоловік на «Мерседесі» абсолютно навмисно почав таранити службове авто посла України Наталії Галібаренко, якої на той час у будівлі посольства не було.

Так само надійшли повідомлення, що ніхто з тих, хто перебував в українському посольстві, не постраждав внаслідок нападу та затримання самого нападника.

Переклад твіту: «Посол Наталія Галібаренко не перебувала у посольстві на момент нападу і ніхто зі співробітників посольства також не постраждав»:

Поліція миттєво прибула на вулицю до українського посольства, проте чоловік у «Мерседесі» зухвало, вже на очах поліції, почав знов таранити авто українського посла.

Ба більше, після цього він намагався скерувати своє авто у бік поліції, не підкоряючись вимогам поліцейських вийти з авта і здатися.

Саме після цього представники спеціального озброєного підрозділу поліції Великого Лондона вирішили застосувати вогнепальну зброю проти нападника.

Загалом, згідно зі свіченнями очевидців на цій затишній вулиці дільниці Голланд Парк пролунало десь із 10 пострілів.

Переклад твіту: «10 або більше пострілів зі зброї на вулиці Голланд Парк, і цю вулицю заблоковано»:

«Мерседес» сірого кольору, яким керував нападник, внаслідок пострілів було зупинено.

При цьому вікна водійських дверей та переднього місця пасажира були вщент розтрощені.

Так само було помітно сліди куль на лобовому склі цього авта. У багажнику «Мерседеса» було знайдено велику сумку з тим, що виглядало як інструменти людини, яка працює на будівництві, а також кілька пакетів із закупами.

Версія про тероризм наразі не розглядається

Комісар озброєних підрозділів поліції особливого призначення Великого Лондона Енді Вокер підтвердив факт застосування вогнепальної зброї проти нападника біля українського посольства у Лондоні.

Нині ми здійснюємо стандартну процедуру розслідування обставин застосування вогнепальної зброї представниками поліції у ході операції із затримання нападника

«Нині ми здійснюємо стандартну процедуру розслідування обставин застосування вогнепальної зброї представниками поліції у ході операції із затримання нападника на вулиці Голланд Парк», – заявив комісар озброєних підрозділів поліції особливого призначення Великого Лондона Енді Вокер.

Нападника, який був вбраний у одяг темного кольору і мав доволі міцну статуру, було врешті вражено спеціальним електрошоковим пістолетом, проте, як повідомляється, його не було поранено.

Після профілактичного обстеження лікарів, нападника було відвезено до місцевого відділу поліції, де нині і ведеться робота зі встановлення його особи, намірів, походження та можливих причин для нападу. Втім, поліція вже заявила, що не розглядає цей випадок, як такий, що може бути пов’язаний з тероризмом. Деталі й надалі надходять.