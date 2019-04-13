У Лондоні протаранили машину українського посла

Посольство України у Великій Британії повідомило про те, що 13 квітня автівку посла, припарковану біля українського дипломатичного представництва у Лондоні, протаранив невідомий. Як повідомляється, інцидент трапився близько десятої ранку.

«Поліція одразу приїхала і заблокувала машину нападника. Але попри дії правоохоронців, той знову вдарив машину посла. Поліція була змушена відкрити вогонь по ранспортному засобу злочинця. Зловмисника було затримано і доправлено до поліцейського відділку», – мовиться на сайті посольства.

За даними українських дипломатів, зараз поліція Лондона намагається встановити особу нападника та його мотив.

Як повідомило британське видання The telegraph, напад трактується правоохоронцями як непов'язаний з тероризмом.