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13 Квітень 2019, Київ 19:45
Новини | Події

У Лондоні протаранили машину українського посла

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Посольство України у Великій Британії повідомило про те, що 13 квітня автівку посла, припарковану біля українського дипломатичного представництва у Лондоні, протаранив невідомий. Як повідомляється, інцидент трапився близько десятої ранку.

«Поліція одразу приїхала і заблокувала машину нападника. Але попри дії правоохоронців, той знову вдарив машину посла. Поліція була змушена відкрити вогонь по ранспортному засобу злочинця. Зловмисника було затримано і доправлено до поліцейського відділку», – мовиться на сайті посольства.

За даними українських дипломатів, зараз поліція Лондона намагається встановити особу нападника та його мотив.

Як повідомило британське видання The telegraph, напад трактується правоохоронцями як непов'язаний з тероризмом.

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