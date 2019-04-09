Туск пропонує відкласти Brexit на рік

Голова Європейської ради Дональд Туск пропонує лідерам Євросоюзу розглянути варіант продовження терміну Brexit на рік. Відповідна пропозиція міститься у листі-запрошенні на позачерговий саміт ЄС 10 квітня.

Завтра лідери ЄС мають розглянути пропозицію прем'єр-міністр Тереза Мей про відтермінування Brexit до 30 червня.

У листі Туск зазначив, що наразі мало підстав вважати, що процес ратифікації Лондоном угоди про вихід Сполученого королівства з ЄС може завершитися до кінця червня. Він вважає, що чергове короткострокове перенесення дати Brexit, може призвести до нових подібних зустрічей на вищому рівні і нових термінів.

В той же час, як наголосив Туск, перенесення Brexit на рік, дозволяє Британії вийти з ЄС, коли вона буде готова, а також переосмислити свою стратегію з цього питання. При цьому Лондон буде брати участь у прийнятті усіх рішень ЄС на правах повноправного члена.

Раніше 9 квітня британський парламент 420 голосами проти 110 схвалив пропозицію прем’єр-міністра Терези Мей, щоб попросити Євросоюз перенести дату виходу країни з ЄС з 12 квітня на 30 червня.

Це сталося після того, як парламент остаточно схвалив законопроект, що вимагає від прем’єра домагатися перенесення дати Brexit, щоб уникнути виходу з ЄС без угоди.

Кабінет Мей веде переговори з опозиційними лейбористами про вироблення компромісного підходу до Brexit, проте вони відкладені до четверга, тобто до завершення саміту ЄС.